江蘇南通 打造日企聚集「養老」

2019-07-05 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



目前，日本已成為南通第二大外資來源地、第四大貿易夥伴，全市現有在營日資企業527家，其中世界500強有17家。江蘇南通正加速打造日企集聚地。

新華社報導，2012年12月，日本三大綜合製紙公司之一的大王製紙株式會社，投資成立大王（南通）生活用品有限公司，註冊資金1.6億美元。經過6年多的發展，南通工廠每月可生產1.2億片嬰兒紙尿片以及1300噸衛生紙，年均銷售增長率高達130%。

去年，公司決定追加投資，興建第二工廠，預計明年秋天正式竣工。屆時，兩個工廠的總投資將達到約4.6億美元。

南通位於長三角城市群，毗鄰上海，是近代中國實業家張謇的故鄉，有「中國近代第一城」的美譽。

大王（南通）生活用品有限公司副總經理久米幸夫表示，投資南通，除了看重其所在的華東地區的龐大消費市場外，尤為滿意當地政府的服務效率，企業反映的問題也很快就能得到解決，與當地政府打交道非常順暢。

久米幸夫說，當前中國消費者對高端產品需求非常旺盛，為中國消費者提供高品質產品是公司在中國市場的發展定位。未來，公司將繼續通過電商平台和實體超市，開拓更多消費市場。

近年來，南通的養老市場也吸引著日企的關注與投資。2017年12月，由兩家日企合資打造，由江蘇英瑞禮愛健康養老有限公司運營的養老項目南通禮愛介護中心正式啟動。

總經理內藤賢治表示，目前中國與日本都面臨老齡化挑戰，日本在養老方面積累了很多照護技術與管理服務經驗，日本養老企業非常希望與中國企業合作，共同服務中國老人。

南通市市長徐惠民表示，日企在南通投資領域，正逐步從紡織服裝、化工等產業向精密機械、高新材料拓展，增資擴股、做大做強的勢頭強勁。「南通的資源空間、產業基礎與日企有很強的互補性和關聯度，未來可以在沿海臨港產業、先進製造業、現代服務業、科技和人才等方面加強合作。我們還考慮針對日企打造專門的產業投資園區。歡迎更多日企來南通投資興業。」