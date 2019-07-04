涉猥褻9歲女童 新城董座王振華遭刑拘

2019-07-04 16:34 世界日報 中國新聞組／上海4日電



新城控股董事長王振華涉嫌在五星級酒店猥褻女童。圖取自／官方網站、界面新聞 分享 facebook

上海警方1日逮捕兩名涉嫌在五星級酒店猥褻9歲女童的嫌疑人，其中一人是上市公司新城控股董事長王振華。警方目前已對王振華採取強制措施。新城控股3日發布通告，接到上海公安普陀分局通知，公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留。由於王振華曾擔任中國共產黨多個職務，並獲官方不少榮譽，一度傳出上海市委宣傳部下達「封口令」，要求媒體禁止報導此案。

新民晚報報導，案發於6月29日下午，地點為萬航渡路一家五星級酒店。被猥褻女童事後向在江蘇的母親打電話哭訴，母親即來滬報警，王振華隨即被採取強制措施。受害女童已驗明傷情，陰道疑為手指造成撕裂傷。

金融界報導，消息指出，帶女童入住酒店的周姓女子也已到案，49歲，江蘇徐州人。事發當天，她帶兩個女孩入住酒店，一個9歲，一個12歲。兩個女孩的母親為周某朋友。周謊稱帶兩女孩去上海迪士尼玩，從江蘇帶至上海。當天王振華涉嫌對9歲女童實施犯罪，事後給付周現金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。

3日晚間，新城控股發布公告稱：公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留，公司選舉董事兼總裁王曉松任公司第二屆董事會董事長。據報導，王曉松是王振華之子。

文學城報導，受王振華猥褻女童消息影響，新城發展控股股價迅速跳水，截至收盤，股價降至8.04港元／股。新城系另一家港股上市公司新城悅的股價也暴跌23.72%。據每經網報導，兩家公司港股市值合計一日蒸發157億港元（約新台幣626億元）。

澎湃新聞報導，王振華為江蘇人，曾獲長江商學院工商管理專業碩士學位。新城控股總部現設在上海，主要致力於住宅開發、商業開發與商業管理運營。其公司官網數據顯示，截至2016年底公司已累計捐贈超過2億元，還創辦大型公益品牌，致力於撫育、培養和教育貧困地區青少年。

公開資料顯示，王振華的社會職務很多，除擔任上海市政協委員，還是江蘇省人大代表，並在全國工商聯、全國工商聯房地產商會、上海市房地產商會、江蘇省工商聯等擔任一定職位，獲得過中華慈善突出貢獻人物以及江蘇省、上海市不少榮譽。新京報報導，中共「十八大」後，江蘇官場被深度清洗。期間，王振華曾被常州市當局調查。

報導指出，3日晚間，有消息指上海市委宣傳部下發通知，要求媒體禁止報導王振華猥褻女童案，部分媒體網站3日一度刪除報導，後來又恢復。

經濟網報導，根據中國法律，涉嫌猥褻兒童罪，王振華可能被處五年以下有期徒刑或者拘役。