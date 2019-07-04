新城控股資產逾3300億 王振華如地產界隱形富豪

2019-07-04 16:13 世界日報 中國新聞組／上海4日電



涉嫌猥褻女童起底新城控股王振華，是從江蘇的一家棉紡廠車間走出的地產大亨，他所打造的新城控股王國總資產逾3300億，是地產界的「隱形富豪」。圖／第一財經 分享 facebook

涉嫌猥褻女童起底新城控股王振華，是從江蘇的一家棉紡廠車間走出的地產大亨，他所打造的新城控股王國總資產逾3300億，是地產界的「隱形富豪」。

封面新聞報導，王振華1962年出生，兩道濃眉令人印象深刻。最初是江蘇常州一家棉紡廠的車間工人，工作十分努力，曾任武進第一棉紡廠車間副主任、湖塘區織布廠廠長。1993年辭去職務創業。投資100萬，拉了5個員工，在常州創立了新城投資建設公司。

王振華的「第一桶金」來自常州市武進區湖塘鎮的一個住宅樓項目，此後一直走農村包圍城市路線，幾年後打入常州市區房地產市場，王振華又向上海進軍，後來將新城總部搬去上海。

報導指出，崇尚駱駝文化，是王振華的標籤。新城幾乎每年都會組織高管團隊去沙漠地區耐力徒步作為團建，意在激勵員工像駱駝一樣有持久的耐力與踏實的勤奮，任勞任怨，永不止步。王振華的另一個標籤是熱中慈善，他的榮譽稱號中就有中華慈善突出貢獻人物，親自推動「七色光計畫」公益品牌，致力於撫育、培養和教育貧困地區青少年。

報導指出，2016年王振華曾經短暫失聯。新城控股當時公告稱，王振華因個人原因，正在接受常州市武進區紀委調查。不過僅僅半個月之後，王振華就回歸公司正常工作，此後繼續全面操盤新城三年，王振華在2018年8月辭去公司總裁職務。其子王曉松成為公司總裁。

鳳凰網報導，王振華旗下公司共有194家，其中擔任法定代表人共56家，擔任股東的9家，擔任高管的共185家。王振華旗下有3家上市公司，分別為A股上市公司新城控股及港股上市公司新城發展控股和新城悅。據2019福布斯富豪榜顯示，王振華身家淨值達41億美元（約新台幣1274億元），在全球億萬富豪榜上排名第478位。

官網顯示，新城控股集團經過26年的快速發展，成為跨足住宅地產和商業地產的綜合性房地產集團，連續十年位列中國房地產行業前20強，目前總資產超人民幣2900億元。