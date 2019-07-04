中國熱浪來襲 從北到南都淪陷

2019-07-04 12:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



熱浪延燒全中國！中國的河北省近日遭受熱浪侵襲，高溫上看攝氏37到40度。整個華北地區如同陷入高溫蒸籠。中國中央氣象台預估，從4日開始還會繼續升溫。中國各省在熱浪來襲時會發放熱浪津貼，每個省制度雖然不同，但都反應出中國近年來夏日均溫漸增的趨勢，連較高緯度的遼寧省、內蒙都無法避免。

華北高溫持續攀升

根據《新華社》報導，華北等地連續遭遇高溫天氣。2日包括河南林州、安陽等在內的城市，最高氣溫都突破了攝氏40度的大關。預計4日白天，北京、天津、河北中南部和東部、遼寧西南部、山西中南部、內蒙古西部、甘肅西部、新疆東部和南疆盆地等地最高氣溫將達35至37度。

《新華社》提到，各省因應高溫都有不同的勞動高溫津貼。以天津為例，按照2018年度天津職工月平均工資5871元計算，今年天津的高溫津貼標準將上調至32元，防暑降溫費為每月176.1元。不過，也有部分省份已多年未調整標準，例如，近年熱浪頻頻的河南，10元/天的高溫津貼標準從2008年沿用至今。

政策開始調整

除了發放高溫津貼，不少地區也對高溫天氣下職工的勞動保護提出了明確要求。

例如，陝西省總工會要求，在高溫天氣期間合理安排或調整工作時間，適當增加高溫作業環境下勞動者休息時間，盡量減少高溫時段室外作業。

《半島電視台》也提到，廣東省許多城市因為夏季高溫屢創新高，導致用電量也突破紀錄。近年來中國熱浪益發嚴重，對於發電、環境與公共安全都會造成威脅。

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