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預謀「淋水」百度李彥宏 微博直播準備過程

2019-07-04 10:54聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

百度董事長李彥宏淋礦泉水的肇事者，其在新浪的個人微博被網友找出。淋水前，該男子還在微博直播了前期準備過程。對於這種行為，網友態度反應不同，有認為「幹得漂亮」的，也有人認為「對這種足以造成恐慌的行為還得嚴懲」。

李彥宏3日在「百度AI開發者大會」對百度實現自動泊車進行演講，講到打通自由出行最後一公里時，突遇意外，一名男子拿一瓶礦泉水向他頭上潑水，當場讓李彥宏身穿的白襯衫幾乎濕透。

現場一度陷入沉默，李彥宏隨即對潑水人說了一句：「Whats your problem？（你有什麼問題）」，然後一邊用手擦臉上的水，一邊說：大家看到AI前進的道路上，還是會有各種各樣意想不到的事發生，但是我們前行的決心不會改變。我們堅信AI會改變每一個人的生活。

李彥宏的急智反應，贏得現場觀眾的掌聲支持。報導稱，潑水男子戴有與會證件，在潑水後，幾名工作人員追出去將他帶走。

事件中男子的微博帳號「直男上樹」所寫的微博顯示，這是一場有預謀的行動。「直男上樹」在微博記錄了他行動的全過程：7月1日，從山西運城搭乘火車到北京；2日下午，抵達北京百度AI開發者大會舉辦地。3日上午10時，「直男上樹」發文稱「他（李彥宏）上來了，詢問小度小度『如果我澆你老闆李彥宏一腦袋水會有什麼後果？』，在該文的下面還附了一樽礦泉水的照片（圖），」在發布了最後一條微博「我準備上去了」，隨後發生了淋水事件。

對於事件，大陸網友反應不一。網民「天才講真」稱「 幹得漂亮！」；網友「就改_歐Irving」則認為這是百度「又在炒作」；網友「一個有點理想的記者」認為，「該拘留就得拘留，如無特殊因素，對這種足以造成恐慌的行為還得嚴懲。切不可傳遞錯誤的示範和引導」。

向百度董事長李彥宏淋礦泉水的肇事者，其在新浪的個人微博被網友找出。（明報）
向百度董事長李彥宏淋礦泉水的肇事者，其在新浪的個人微博被網友找出。（明報）
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