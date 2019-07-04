百億地產富豪王振華涉猥褻女童被拘 其子接任董事長

2019-07-04 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



上市公司新城控股董事長王振華涉嫌猥褻女童的消息引爆輿論。新城控股發布公告稱，3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留，由王振華的兒子王曉松接任董事長。

3日晚間，上海警方發布通報稱，6月30日22時許，上海普陀警方接獲王女士報警，稱其女兒被朋友周某某(女，49歲，江蘇人)從江蘇老家帶至上海並入住一酒店，後其女兒在房間內遭到一男子猥褻。

根據通報， 7月1日下午，嫌犯王某某(男，57歲，江蘇人)至公安機關接受調查。7月2日晚間，嫌犯周某某至公安機關自首。目前，犯罪嫌疑人王某、周某因涉嫌猥褻兒童罪已被普陀警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。

隨後，新城控股發布公告稱，於7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留。

王振華旗下擁有三家上市公司。除了上交所上市公司新城控股，還有港交所上市公司新城發展控股和新城悅。

根據2018福布斯中國400富豪榜顯示，新城發展(房地產行業)的王振華排在108名，財富達人民幣170.4億元；2019年胡潤全球房地產富豪榜中，王振華、王曉松父子以240億元人民幣財富排名67。

對於此事件引發公司股價閃崩，北京市京師律師事務所律師張新年認為，新城控股公司或可透過公司相關章程的規定，對王某進行內部追責，要求其承擔一定的責任。

新城控股3日晚間發布的公司董事長變更的公告顯示，公司於2019年7月3日召開第二屆董事會第十六次會議，董事兼總裁王曉松主持，董事長王振華因個人原因被刑事拘留，未能出席本次董事會，會議並選舉王曉松出任公司第二屆董事會董事長。