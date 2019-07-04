深圳「治水」 查處環境違法779宗

2019-07-04 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳市生態環境局日前在茅洲河開展「利劍三號」行動現場執法，由副市長黃敏率隊。深圳開展生態環境專項執法「利劍三號」以來，嚴厲打擊各類生態環境違法，在生態環境部執法情況通報中，深圳在案件處理量、處罰金額等均處全國地級以上城市前列。

據深圳特區報，「利劍三號」專項行動開展以來，緊盯「治水」這個中心工作，對各類汙染源實施最嚴厲的監管執法，截至昨天，深圳全市共出動88690人次，檢查33031廠次，立案查處環境違法行為779宗，處罰金額6729萬元（人民幣，下同）。其中實施查封扣押24宗，限產停產11宗，取締關停7宗，移送公安行政拘留13宗，移送涉嫌環境汙染犯罪6宗。

二日下午，執法人員先後來到寶安區某五金製品廠和某電子公司進行檢查。發現上述企業存在含鎳廢水汙泥與含鉻廢水汙泥未按規範要求處理、濾液未按要求放到相應的收集池、未辦理環保審批手續等違法行為。執法人員立即責令企業停止上述環境違法行為，並責令其進行整改。

深圳市生態環境局負責官員表示，接下來將進一步加大執法力度，充分運用好「利劍三號」專項執法行動、深莞交叉執法「百日行動」、「茅洲河水質達標攻堅」執法行動等有力抓手，不斷加大執法力度，確保水質得到有效改善。