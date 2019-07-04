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免簽入境天數 海南擬增逾30天

2019-07-04 00:21聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家移民管理局副局長曲雲海3日在新聞發布會上透露，海南省將在現行59國人員入境旅遊免簽政策的基礎上，進一步優化入境免簽政策，例如將積極創造條件逐步實現給予免簽入境人員30日以上的停留期限。

中通社報導，曲雲海表示，除上述政策外，還包括拓展外國人免簽入境渠道，符合免簽條件的外國人可自行申報或通過單位邀請接待免簽入境；擴大外國人免簽入境事由範圍，外國人可以商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等事由免簽入境海南；綜合考慮海南對外交往、旅遊市場需求，適時評估調整免簽國家名單。 曲雲海表示，海南還將實施更具吸引力的引才引智政策：包括對海南引進的外籍高級管理人員以及長期工作或投資的外國人，進一步提供辦理口岸簽證、長期簽證、居留許可和永久居留便利；對在海南就業的外籍技術技能人員，可發放與工作合同期限一致的工作類居留許可等。

大陸國家移民管理局此次重點圍繞海南發展高新技術產業、旅遊業、現代服務業三大產業類型，擬訂3個方面、12條支持海南自貿區（港）建設的政策措施，旨在有力促進服務海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港。

去年5月1日，海南省正式實施59國人員入境旅遊免簽政策。政策實施一周年，入境旅客人數達到37萬人，同比增長近16%，其中免簽入境占外國人入境總數的80.42%。

免簽移民

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