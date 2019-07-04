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南航首架空客機A350首航

2019-07-04 00:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

7月3日上午，中國南方航空公司首架空客A350飛機從廣州白雲機場起飛，執行CZ3523（廣州—上海虹橋）航班，並於當日9時56分順利抵達上海虹橋機場，標誌著南航首架空客A350飛機成功首航。

中新社報導，A350飛機是空中客車公司採用先進的設計理念和技術推出的一款新型飛機，具有乘坐綜合體驗更佳、對環境更友好等特點。當日首航航班執飛機長李國龍表示，對於南航來說，空客A350飛機是一個全新的機型。該飛機無論在外形、機內設備、駕駛艙設置、視野和環境等方面都有了新的提升，給飛行員的駕駛帶來了新的感受和便利，對保證飛行安全和飛行正常都會有幫助。

南航機務工程部電子工程師葉文濤說，A350機身複合材料的使用率達到了53%，也是第一款機身複合材料的使用超過金屬材料的飛機。使得這款飛機重量更輕，飛行時更加節省燃油。據測算，與其它遠程飛機相比，A350的燃油消耗可降低25%以上。

截至目前，南航擁有客貨運輸飛機超過850架，機隊規模居全球航空公司第三位。今年下半年，南航還將陸續接收5架空客A350飛機。飛機交付後，南航計畫使用A350執行廣州至阿姆斯特丹、大阪、上海、北京等地航班。

上海機場北京

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