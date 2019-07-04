促進消費 江蘇提周休2.5天構想

2019-07-04 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



江蘇省委辦公廳本月一日印發激發居民消費潛能的實施意見，促進十大領域消費。政策支持在有條件的地區先實施「2.5天小長假」。包括新能源汽車發展、智慧信息、綠色消費、文化消費、旅遊消費、體育消費將有更大幫助。

據新京報報導，在這份名為「關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的實施意見」中，江蘇省提出探索「2.5天小長假」成為輿論焦點。但記者注意到，此舉是作為「政策支持」出現在該份意見中的。

《意見》提出，在衣食住行、智慧信息、綠色消費、文化消費、旅遊消費、體育消費、健康消費、養老消費、家政消費、教育培訓十方面提檔升級、提質擴容。

「2.5天小長假」一般是指周五下午加上雙休日的休假方式。「放假」能夠支持消費實現增長嗎?能夠拉動多大規模的增長?是否有條件在全國推廣?是否會對生產力產生負面影響?

中央財經大學中國公共財政與政策研究院院長喬寶雲認為，國內消費不足是未來面臨的主要挑戰，江蘇作為經濟較發達省份，提出探索2.5天小長假支持擴大消費有一定道理，但沒有全國推廣的必要。交通銀行首席經濟學家連平也有此觀點，認為通過「放假」來促進消費，效果有限。

對此，全國人大代表、蘇州大學校長熊思東認為，地方政府的配套措施要跟上。加強對各單位落實2.5天小長假的情況進行監督，保障每一位勞動者享有同等的休假權。

另外，多項內容聚焦汽車領域消費。「意見」鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系。加快完善汽車以舊換新及二手車市場建設相關政策措施。有序發展網絡預約拼車、自有車輛租賃、舊物交換利用等新興共享經濟。

「意見」同時關注新能源汽車發展，提出進一步加大新能源汽車等綠色消費品的推廣使用力度，同時加強城市停車場和新能源汽車充電設施建設。

養老家政消費方面，政府對養老服務機構運營補貼將由「補磚頭」「補床頭」向「補人頭」轉變。推動嬰幼兒照護、物業管理、搬家保潔、家庭管家等家政服務規範發展。將建設家政服務及交易公共平台，建立家庭服務誠信體系。

政策支持部分，「意見」提出，鼓勵錯峰休假和彈性作息，探索在有條件的地區實施「2.5天小長假」政策措施。