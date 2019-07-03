第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



台北市長柯文哲第三度率團前來上海出席雙城論壇，3日傍晚在與上海市長應勇會面時，儘管仍維持一貫輕鬆風格，不穿西裝、不打領帶，但有別於前兩次穿著顯眼的運動鞋，柯文哲這次終於換上不失禮儀的黑皮鞋。

為配合柯文哲輕鬆裝扮，應勇在上海興國賓館與柯文哲會見時，陪同的上海官員也清一色都只穿襯衫、不打領帶。應勇顯得心情相當好，在迎接柯文哲與會面時一直保持笑容。

2015年柯文哲第一次以台北市長身分來到上海，在與時任上海市長楊雄會面時，他一身短袖襯衫、西褲、黑色運動鞋的柯式穿衣風格相當引人注目。2017年在與應勇會面時，柯文哲仍是相同打扮。

這一次，柯文哲則是換上黑色皮鞋與白色長袖襯衫，與他來到上海後變得相對保守、謹慎的發言相當匹配。

應勇表示，柯文哲擔任台北市長後，這次已是第三次以台北市長身分來到上海。他非常欣喜地看到，兩個城市之間的交流卓有成效。應勇特別提到，去年在台北召開的雙城論壇，他因為要到北京參加會議未能與會，特別向柯文哲表示歉意。

應勇說，他期待4日與柯文哲共同主持本次雙城論壇，並期望能取得預期的效果。

柯文哲則向應勇讚揚，上海洋山港及連接洋山港與上海的跨海大橋「東海大橋」是「了不起的工程」。柯文哲表示，上海是中國大陸最先進的城市，特別是硬體建設方面有很多台北可以學習的地方。希望透過兩市互相交流學習，讓兩邊都能得到好處。

應勇隨後贈送上海市第一批非物質文化遺產「三林刺繡」作品「雙喜如意」給柯文哲。應勇說表示，這象徵著上海與台北兩個城市之間的交流、交往的美好未來。

柯文哲則回贈應勇王俠軍所創瓷器品牌《八方新氣》作品，由一壺二杯組成的〈一心一意〉，作品名稱饒富意涵。