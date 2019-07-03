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第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47聯合報 記者林則宏╱即時報導

北市柯文哲第三度率團前來上海出席雙城論壇，3日傍晚在與上海市長應勇會面時，儘管仍維持一貫輕鬆風格，不穿西裝、不打領帶，但有別於前兩次穿著顯眼的運動鞋，柯文哲這次終於換上不失禮儀的黑皮鞋。

為配合柯文哲輕鬆裝扮，應勇在上海興國賓館與柯文哲會見時，陪同的上海官員也清一色都只穿襯衫、不打領帶。應勇顯得心情相當好，在迎接柯文哲與會面時一直保持笑容。

2015年柯文哲第一次以台北市長身分來到上海，在與時任上海市長楊雄會面時，他一身短袖襯衫、西褲、黑色運動鞋的柯式穿衣風格相當引人注目。2017年在與應勇會面時，柯文哲仍是相同打扮。

這一次，柯文哲則是換上黑色皮鞋與白色長袖襯衫，與他來到上海後變得相對保守、謹慎的發言相當匹配。

應勇表示，柯文哲擔任台北市長後，這次已是第三次以台北市長身分來到上海。他非常欣喜地看到，兩個城市之間的交流卓有成效。應勇特別提到，去年在台北召開的雙城論壇，他因為要到北京參加會議未能與會，特別向柯文哲表示歉意。

應勇說，他期待4日與柯文哲共同主持本次雙城論壇，並期望能取得預期的效果。

柯文哲則向應勇讚揚，上海洋山港及連接洋山港與上海的跨海大橋「東海大橋」是「了不起的工程」。柯文哲表示，上海是中國大陸最先進的城市，特別是硬體建設方面有很多台北可以學習的地方。希望透過兩市互相交流學習，讓兩邊都能得到好處。

應勇隨後贈送上海市第一批非物質文化遺產「三林刺繡」作品「雙喜如意」給柯文哲。應勇說表示，這象徵著上海與台北兩個城市之間的交流、交往的美好未來。

柯文哲則回贈應勇王俠軍所創瓷器品牌《八方新氣》作品，由一壺二杯組成的〈一心一意〉，作品名稱饒富意涵。

台北市政府稱，「此作品巧妙地將兩道壺嘴安排在心狀壺身的兩端，當使用者執起〈一心一意〉壺倒茶時，兩道水流會匯聚成一道，象徵二人一心、同聲同調。這份禮品也代表台北市柯市長一顆追求兩岸和平發展的決心，及一份促進兩岸交流合作的善意。」

上海市長應勇（左）3日傍晚在上海興國賓館會見前來參加雙城論壇的台北市長柯文哲一行...
上海市長應勇（左）3日傍晚在上海興國賓館會見前來參加雙城論壇的台北市長柯文哲一行。特派記者林則宏／攝影
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為配合台北市長柯文哲，陪同上海市長應勇參加會見的上海官員也都不打領帶。特派記者林...
為配合台北市長柯文哲，陪同上海市長應勇參加會見的上海官員也都不打領帶。特派記者林則宏／攝影
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上海市長應勇（右）贈送上海市第一批非物質文化遺產「三林刺繡」作品「雙喜如意」給台...
上海市長應勇（右）贈送上海市第一批非物質文化遺產「三林刺繡」作品「雙喜如意」給台北市長柯文哲。不同於前兩次來到上海只穿運動鞋，柯文哲這次終於換上黑色皮鞋。特派記者林則宏／攝影
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柯文哲上海北市

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