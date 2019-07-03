大陸發明「步態識別系統」 遮臉也能認出你

2019-07-03 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



繼人臉識別後，大陸人工智能（AI）公司銀河水滴2日在北京宣布，開發出全球第一個步態識別系統「水滴慧眼」。公司宣稱，該系統有步態識別技術，集步態檔案庫、步態識別、步態檢索、大範圍追踪等功能，可以實現大量監視器下「步態識別」的實時智能監控。即使目標人物遮著臉，系統也可以依靠走路姿態辨認出來。

銀河水滴創始人兼CEO黃永禎表示，相較而言，步態識別擁有遠距離，全視角等諸多獨特優勢。此次推出的「水滴慧眼」集成「地圖追踪，地圖布控，視頻檢索，實時布控，步態抓拍，步態提取，步態比對，步態採集」等八大功能，支持上萬部監視器實時並發，支持海量歷史視頻與實時視頻瞬間檢索與定位。

黃永禎指出，系統能夠基本滿足公共安全領域的基礎需求，可廣泛應用於車站、機場、博物館、學校、商場等城地方，以及核電站、發電站等重要基礎設施。未來步態識別還將在智能家居、智慧醫療、機械人、醫療康養等領域發揮積極作用。

據中新社報導，步態識別是近年受關注的新生物認證技術，是通過人的走路方式來識別人身份的方法。之所以可以通過步態來進行身份識別，是因為每個人走路的姿態都不同。肌肉力量、肌腱和骨骼長度、骨骼密度、體重、重心、肌肉或骨骼受損程度、生理條件等因素都會影響人走路的風格。