影／比黃金還貴！青藏冰河消退 冬蟲夏草更難採

2019-07-03 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



為讓一家子能活下去，身為中國回族穆斯林的馬忠孝（Ma Junxiao，音譯）每天在陡峭山坡爬上爬下，尋找採收小小的冬蟲夏草。《路透》報導，氣候變遷、氣溫上升導致冰河消退，這種珍貴藥材也變得越來越難找到。

馬忠孝今年49歲，15歲就開始採集冬蟲夏草。過去14年的每一個春天，他都會長途跋涉600公里，從甘肅省臨夏回族自治州，來到青海省一處不知名山峰，與其他80人一起受雇，尋找簡稱「蟲草」的冬蟲夏草。跟馬忠孝一起尋找採收的人，多數也是回族穆斯林。

冬蟲夏草生長於喜馬拉雅山、西藏與青海高海拔綠地，過去數世紀以來一直都是珍貴中藥材，據說能滋肺補腎、甚至壯陽。近年來，青海省的企業每季都會付給當地數百萬人民幣，以統包整座山的冬蟲夏草。加上數百個季節性就業，採集蟲草成為當地社區最重要的收入來源，也是一條脫貧致富之路。

根據報導，在青海省會西寧市，買家收購一株冬蟲夏草的單價是人民幣20元，但最終賣給消費者時，定價會飆漲數倍。就算經濟走緩與售價放軟，廣東省深圳市的優質冬蟲夏草定價仍可達每公克72美元，換算成每盎司為2016美元（約新台幣6萬多元），比起同重黃金的1340美元高上1.5倍。

雖然青海省是全中國最大的蟲草產區，但採集量卻日漸減少。馬忠孝過去兩年採集冬蟲夏草的一季收入就減少超過一半，只有人民幣7千至8千元。《路透》記者陪同馬忠孝上山的那一天，他必須爬到海拔4500公尺處尋找冬蟲夏草，整個下午就只採集到10隻，比起平常少一半。

冬蟲夏草減量的理由倒也簡單，就是氣溫升高與季節性降雪減少。冬蟲夏草繁衍的泥土需冷，但不到結凍的程度，氣溫約攝氏5度。