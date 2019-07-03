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影／比黃金還貴！青藏冰河消退 冬蟲夏草更難採

2019-07-03 15:04聯合報 記者周辰陽╱即時報導

為讓一家子能活下去，身為中國回族穆斯林的馬忠孝（Ma Junxiao，音譯）每天在陡峭山坡爬上爬下，尋找採收小小的冬蟲夏草。《路透》報導，氣候變遷、氣溫上升導致冰河消退，這種珍貴藥材也變得越來越難找到。

馬忠孝今年49歲，15歲就開始採集冬蟲夏草。過去14年的每一個春天，他都會長途跋涉600公里，從甘肅省臨夏回族自治州，來到青海省一處不知名山峰，與其他80人一起受雇，尋找簡稱「蟲草」的冬蟲夏草。跟馬忠孝一起尋找採收的人，多數也是回族穆斯林。

冬蟲夏草生長於喜馬拉雅山、西藏與青海高海拔綠地，過去數世紀以來一直都是珍貴中藥材，據說能滋肺補腎、甚至壯陽。近年來，青海省的企業每季都會付給當地數百萬人民幣，以統包整座山的冬蟲夏草。加上數百個季節性就業，採集蟲草成為當地社區最重要的收入來源，也是一條脫貧致富之路。

根據報導，在青海省會西寧市，買家收購一株冬蟲夏草的單價是人民幣20元，但最終賣給消費者時，定價會飆漲數倍。就算經濟走緩與售價放軟，廣東省深圳市的優質冬蟲夏草定價仍可達每公克72美元，換算成每盎司為2016美元（約新台幣6萬多元），比起同重黃金的1340美元高上1.5倍。

雖然青海省是全中國最大的蟲草產區，但採集量卻日漸減少。馬忠孝過去兩年採集冬蟲夏草的一季收入就減少超過一半，只有人民幣7千至8千元。《路透》記者陪同馬忠孝上山的那一天，他必須爬到海拔4500公尺處尋找冬蟲夏草，整個下午就只採集到10隻，比起平常少一半。

冬蟲夏草減量的理由倒也簡單，就是氣溫升高與季節性降雪減少。冬蟲夏草繁衍的泥土需冷，但不到結凍的程度，氣溫約攝氏5度。

中國官媒曾報導，由於當地升溫幅度遠超全球平均3倍，青藏高原的冰河過去半世紀已減少15%。部分氣候變遷學者認為溫度升高，問題出在反射太陽熱量回太空的高海拔雪量減少，過去被雪掩埋的黑色石頭現在暴露出來，開始吸收熱量。這也導致山區變暖，不適宜冬蟲夏草生存。

在青海省會西寧市，買家收購一株冬蟲夏草的單價是人民幣20元，但最終賣給消費者時，...
在青海省會西寧市，買家收購一株冬蟲夏草的單價是人民幣20元，但最終賣給消費者時，定價會飆漲數倍。就算經濟走緩與售價放軟，廣東省深圳市的優質冬蟲夏草定價仍可達每公克72美元，換算成每盎司為2016美元，比起同重黃金的1340美元高上1.5倍。路透
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來自中國甘肅省的冬蟲夏草採集人馬忠孝，展示他在青海省某處山坡挖到的冬蟲夏草。青海...
來自中國甘肅省的冬蟲夏草採集人馬忠孝，展示他在青海省某處山坡挖到的冬蟲夏草。青海省是全中國最大的冬蟲夏草產區，但採集量近年日漸減少，品質與價格均不佳。採集人與學者都指向氣候變遷導致山區升溫、冰河消退，迫使冬蟲夏草轉移到更高更冷的地方。路透
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人民幣氣候變遷穆斯林

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