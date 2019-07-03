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這座北京新機場獲評「世界新七大奇蹟」 外媒也搶拍

2019-07-03 13:33世界日報 北京2日電

來源：YouTube

「哇！這是哪裡？未來嗎？太美了！」北京大興國際機場6月30日正式竣工，中國國際電視台（CGTN）的外籍記者Adam化身「黑衣人」，當天在新機場來了一段「穿越時光」的戲劇化演繹。然而，不少外國網友表示，Adam表現得其實一點都不誇張，因為北京新機場真的很酷！

參考消息網報導，對於北京這座新機場，全球媒體一直「很上心」。

早在2016年，英國衛報發布的「世界新七大奇蹟」的名單中，北京大興國際機場位列榜首。美國有線電視新聞網（CNN）也預測說，中國這座新機場是2019年全世界內最激動人心的建築了。今日美國報則形容，建成後的大興國際機場好似一隻展翅飛翔的鳳凰，金光閃閃，格外耀眼。

中國這座建築被評為新世界七大奇蹟老外排隊打卡 (視頻截圖)
中國這座建築被評為新世界七大奇蹟老外排隊打卡 (視頻截圖)
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果然，當看到大興國際機場的真容後，不少人都感嘆道：超乎想像。

英國廣播公司（BBC）記者斯蒂芬原本帶著懷疑的態度來採訪。但見證了這座工程奇蹟之後，他毫無保留地向網友安利：想看看未來的機場長什麼樣，就趕緊去中國吧！

中國這座建築被評為新世界七大奇蹟老外排隊打卡 (視頻截圖)
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自媒體人、英國小伙司徒建國來了後，更是在機場裡驚呼不斷：「無論從哪個角度看，都是那麼的令人難以置信，我都不知道該用什麼詞來形容它有多厲害了。」

雖然沒有親臨現場，但各路媒體發自大興機場的報導足以讓外國網友感受到它的氣魄，「這是機場還是外星人基地？酷斃了！」、「未來感十足！絕妙的設計啊。做得好，中國！」、「新德里應該向北京學學了。」

中國這座建築被評為新世界七大奇蹟老外排隊打卡 (視頻截圖)
中國這座建築被評為新世界七大奇蹟老外排隊打卡 (視頻截圖)
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機場北京

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