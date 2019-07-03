大陸垃圾分類催生「回收員小哥」月薪4.5萬元

2019-07-03 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



上海1日起強制實施垃圾分類，不僅刺激垃圾桶在網上賣到斷貨，還催生出「上門回收員」的新職業。用網路在線上接單，上門回收固定種類垃圾。一名上門回收員表示，月薪超過人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），比「外賣小哥」收入更高。

北京青年報報導，30多歲的羅奇是上海昉昫環保科技有限公司的上門回收員，他負責寶山區廟行鎮一個小區的垃圾回收工作。該片區原先就屬於公司的回收範圍，今年1月以來，公司增加「垃圾回收」的上門回收員，對一些可回收物如紙箱、書報、塑料瓶等回收。

羅奇表示，他每天都會接到五、六個上門回收垃圾的訂單。在換取對方一些可回收物的同時，他也會按照重量給對方相應的金額。他的薪資分為兩部分，一部分是公司給的底薪，大約人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元），除了上門回收外，他也需要做垃圾分類、打包等工作；另一部分是可回收物的回收差價，支付寶平台的掛牌價與公司回收的價格間的部分差價全部屬於上門回收員本人。

他認為薪水並不低，尤其是近幾個月來，隨著市民對垃圾分類的越發重視，以及線上預約的便利性，預約上門回收的訂單與日俱增「努力一點，月入可以過萬。」以前他曾做過送餐員，「收垃圾」比外賣小哥收入更高。最初來上海，線路不熟悉，經常送餐晚了被扣錢。而做上門回收員雖然要盡快上門，但沒有晚到罰款的規定。

「在支付寶上就可以預約上門收垃圾，和寄快遞一樣方便」支付寶垃圾分類回收平台負責人譚薇薇說，在線下單，免費上門回收。30分鐘內上門收垃圾。目前，已有數千名上門回收員。