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酒店掃黑敲錯門 撞見公安局長和檢察長聚賭

2019-07-03 12:05世界日報 北京3日電

來源：YouTube

中國中央掃黑除惡第12督導組上月14日在陝西省漢中市西鄉縣一家酒店抓捕涉黑涉惡嫌疑人時，因組員「敲錯門」，意外撞見該縣公安局長、檢察院檢察長及自然資源局長等官員正在房內賭博，當場查獲3.8萬元（約5500美元）賭資。3名官員隨即被拘留，並分別被免職或停職。

香港01報導指出，中國中央掃黑除惡第12督導組6月3日起進駐陝西省督導，至7月2日結束，期間於6月13日深入西鄉縣開展督導工作。就在督導組離開西鄉縣的第二天，即6月14日赴田園酒店抓捕涉黑涉惡嫌疑人時，因為其中一位組員敲錯房門，進去就發現西鄉縣公安局長席東興、西鄉縣檢察院檢察長王建慶、西鄉縣自然資源局局長屈翔等人在酒店後樓賭博。

掃黑督導組「叩錯門」 撞破公安局長聚賭 (取材自光明網)
掃黑督導組「叩錯門」 撞破公安局長聚賭 (取材自光明網)
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另據華商報報導，督導組人員當場表示，「掃黑除惡關鍵時刻，公安局長竟聚眾賭博」，而且當天是周五，屬於工作日。隨後將參與賭博的眾人拘留。事發後，席東興於6月20日被免職。同一天，一同參與賭博的檢察院檢察長王建慶辭職，自然資源局局長屈翔被停職。

掃黑督導組「叩錯門」 撞破公安局長聚賭 (取材自華商報)
掃黑督導組「叩錯門」 撞破公安局長聚賭 (取材自華商報)
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官方西安網2日發表評論文章，指此次事件是「後院失火」，「公安局局長、檢察院長作為本地掃黑除惡的指揮者，加上管理本易發生黑惡事件的自然資源局局長，三者以這樣的身分在上班時間聚眾賭博，顯然為當地『掃黑除惡』抹黑。」並指「翻閱許多落馬官員案例，就能知道賭博猶如『洪水猛獸』，一旦襲來，便一發不可收拾。」

賭博公安

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