不准分手！惡男性侵拍裸照 再砍殺女友全家

2019-07-03 12:24 世界日報 北京3日電



廣西男子袁定其因為不滿女友與他分手，將女友騙來談判後性侵並拍下裸照發布。之後更入侵女友家中，砍殺其父母。河池市中級人民法院對其強姦、故意殺人案一審宣判，被告人袁定其被判處死刑。

新京報報導，袁定其與莫女是男女朋友，但因袁定其有賭博惡習，莫女提出分手，但袁定其仍糾纏不休。2018年1月9日晚，袁定要求莫女到出租房商談二人關係一事。在出租房內，袁定其提出和好遭拒後，將莫女拖到床上，強脫下莫女的衣褲，強行發生性關係，並在過程中用手機拍攝視頻。

其後，袁定其登錄莫女的微信，將莫女裸照對外發布，並繼續打電話對莫女進行威脅。莫女隨後找人對袁定其進行口頭警告，袁定其非但不聽，反萌生殺人歹念。

報導指出，袁定其陸續在網上購買作案工具、用望遠鏡觀察踩點。於4月6日凌晨2時許，用鋁合金伸縮梯爬上莫女家二樓，在尋找莫女過程中對莫女父母砍殺。莫父兩側頸部動、靜脈受損致大失血死亡，莫母三處重傷二級、一處輕傷一級、一處輕傷二級。

2018年5月8日，袁定其逃跑至廣西柳城縣大浦鎮，因飢餓偷東西被群眾圍堵報案後，被公安機關抓獲歸案。

法院認為，被告人袁定其以脅迫等手段強姦婦女，後又非法剝奪他人生命，造成一人死亡、一人多處重傷的嚴重後果，其行為分別構成強姦罪和故意殺人罪，而且其主觀惡性極大，作案動機卑劣，手段殘忍，社會影響惡劣，社會危險性嚴重，應依法嚴懲。