湖南教師17年前舉報 成為他遭槍殺原因？

2019-07-03 12:24 世界日報 北京3日電



來源：YouTube

在湖南新晃一中「操場埋屍案」16年真相大白之後，懸而未決的陳年老案再度引發關注。湖南省公安開始調查17年前的湖南省益陽市教師李尚平被槍殺一案。李尚平仗義為教師喉舌後遇害，卻傳出他的死與一起舉報事件相關。而此前，眾多媒體一直呼籲重啟調查。

同樣因檢舉被害？17年前教師李尚平遭槍殺 曾被認定死於「交通事故」 (取材財微博) 分享 facebook

紅網據南方周末報導，2002年4月26日下午5時，湖南益陽市南塘中學32歲老師李尚平被發現倒在離家300米的公路邊上，頭部鮮血淋漓。原本警察與法醫宣稱這是一項「交通事故」。但在屍解和開顱檢查後，發現李尚平耳後的大洞是槍擊造成，彈藥從李尚平的嘴角穿過大腦，從右耳後出來，是一起故意殺人案。

中國青年報報導，李尚平一向敢於直言，因此被老師推為維權代表，但也被另一些人叫作「刺頭」。他曾制止全豐小學校長毆打教師案，將事件在網上揭露，促使益陽市領導介入解決。

同樣因檢舉被害？17年前教師李尚平遭槍殺 曾被認定死於「交通事故」 (取材財微博) 分享 facebook

2001年年底，龍光橋鎮635名教師工資被扣，推舉李尚平為代表進行申訴。李尚平向新華網等官方媒體投訴。不過，鎮政府多次承諾，多次不兌現。到了2002年3月18日，李尚平邀請湖南省內電視台記者到益陽採訪。輿論壓力下，教師們領到了工資。

「不要在媒體上搞東搞西」，收到這樣訊息的李尚平，在一連串維權動作後出現不祥預感，在出事前幾天對妻子說，也許自己會在「一種不明不白的情況下」死去。

報導指出，李家人對於此案當年被定性為「搶劫案」至今存疑。4年後，2006年4月26日，李尚平的妻子劉云娥曾寫了一封公開求助信，希望各界人士一起呼籲，使該案早日偵破。

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對此，專案組已增加了精幹力量，省公安廳並指派刑偵專家指導破案工作。