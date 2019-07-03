北京大興機場高速公路通車

2019-07-03 02:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京大興國際機場重要配套保障工程—北京大興國際機場高速公路和北京大興國際機場北線高速公路中段7月1日正式通車。今後，從北京市南五環到大興國際機場僅需20分鐘。

中新社報導，這兩條高速路的建成通車，標誌著北京市服務大興國際機場運營的五縱兩橫外圍交通骨幹網中四條高速（京開高速、京台高速和大興國際機場高速、大興國際機場北線高速中段工程）已全部建成通車，由建設期轉入運行保障期。

大興國際機場高速公路北起南五環，南至大興國際機場北側圍界，全長約27公里，為雙向八車道高速公路。全線基本採用高架橋形式，橋梁占比約86%。值得一提的是，大興國際機場高速公路23公里橋梁面層採用融冰雪材料，有效改善冰雪天氣對高速公路通行能力的影響，並大幅減少常規融雪劑材料的使用，減少對環境和橋樑結構的破壞。

另一條高速公路—大興國際機場北線中段，全長24.58公里，橫向串聯京開高速、大興機場高速、京台高速，將大幅縮短從京開高速至京台高速的通行時間，對於緩解南六環道路的交通壓力、完善北京南部交通網絡發揮重要作用。

兩條高速公路收費標準與北京市已開通運行高速公路相同，通行費率均按每標準車每公里0.50元人民幣記收。兩條高速公路通車將為市民進出北京大興國際機場和北京南部地區提供了新的快捷通路。同時，對實現北京中心城區與天津以及河北保定、廊坊等城市的快速連接，構建「環首都一小時綜合交通運輸體系」具有關鍵意義。