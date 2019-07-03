廣元直下長江 嘉陵江全江通航

2019-07-03 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



四川省交通運輸廳表示，兩艘滿載貨物的貨船日前從四川省廣元市起錨，順嘉陵江直下進入長江航道，標誌著嘉陵江正式全江通航，千噸級船舶可從四川廣元直達上海。

中新社報導，嘉陵江是長江第二大支流，流經陝西省、甘肅省、四川省、重慶市。

四川省交通運輸廳航務管理局局長劉孝明表示，曾經的嘉陵江河流曲折，水流湍急，灘險礁石多，航行條件差，運輸能力弱。經過近30年的綜合開發利用，如今的嘉陵江通航條件已極大改善，正逐步成為真正的高等級航道。