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兩岸青年閩南研習營 40餘人參與

2019-07-03 02:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019海峽兩岸青年閩南文化研習營7月1日晚上在福建漳州開營。來自台灣師範大學、台南大學、金門大學、銘傳大學、高雄科技大學以及閩南師範大學師生40餘人參加開營式。

中新社報導，本次研習營活動為期7天。活動期間，營員們將走訪考察漳州、廈門、泉州等閩南區域的文化古跡、人文景點及專題展館，體驗茶藝、扎染等傳統文化，開展小組討論、座談交流、專題講座等活動，領略豐富多彩的閩南風土人情和民俗文化。

漳州是台灣同胞主要祖籍地、台商投資密集區，也是國家級閩南文化生態保護區的核心區域，是開展兩岸閩南文化傳承與交流的重要基地。

閩南師範大學閩南文化研究院副院長劉雲說，自2012年起，閩南師範大學已連續主辦八屆海峽兩岸青年閩南文化研習營活動，面向本校和台灣高校招收大學生（含碩、博士研究生）學員，旨在積極傳承弘揚閩南文化、促進兩岸交流。

劉雲表示，閩南師範大學將繼續在增進兩岸同胞情感溝通、服務兩岸文化交流、共同弘揚中華優秀傳統文化等方面作出自身貢獻。

來自台灣高雄科技大學的研究生蔡欣芸對漳州的布袋木偶戲十分感興趣，她希望通過參加此次研習營，學到有關皮影戲、木偶戲傳承與發展的知識。閩南師範大學閩南文化研究院蘇婷婷是研習營的志願者，她介紹記者採訪時表示，希望可以瞭解台灣青年的生活、學習狀況，交到朋友，大家交流很親切，之後的戶外活動會讓兩岸青年的情感更進一步。

傳統文化考察

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