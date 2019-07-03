廈門地鐵穿海隧道 技術領先國際

2019-07-03 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國工程院院士、著名防護工程專家錢七虎表示，以廈門地鐵2號線穿海隧道綜合集成創新為標誌，中國海底地鐵盾構隧道綜合集成創新技術已達到國際領先水平。

新華社報導，錢七虎2日在此間舉行的海底地鐵盾構隧道綜合技術評價會議上表示，通過廈門地鐵2號線施工，形成了如「海域複雜環境地質條件下海底地鐵盾構隧道施工技術研究與應用」等創新性成果，並在工程建設中得到推廣應用，取得了顯著的經濟效益和社會效益，技術研究成果總體上達到國際領先水平。中國正從一個盾構隧道建設大國，逐步建設成為盾構隧道技術強國。

據這一項目實施單位之一、中鐵十四局大盾構公司項目負責人王曉瓊表示，廈門地鐵2號線過海隧道是中國首條過海地鐵盾構隧道。盾構段全長2784米，設計為雙洞雙線，採用兩台直徑7.043米的複合式泥水平衡盾構機施工。2016年2月盾構機始發掘進，2019年3月隧道雙線貫通。是廈門地鐵2號線歷時最長、難度最大的重點控制工程。

王曉瓊說，廈門海底隧道工程穿越地層集軟土、硬岩、兩條斷裂帶等，堪稱「地質博物館」，岩石最大強度近200兆帕，隧道覆土厚度8.7-65.7米不等，最大水壓6倍大氣壓力，難度大，風險高。盾構機海底掘進期間，累計帶壓進倉3475次，人工清理孤石1000多立方米。為了地鐵3分鐘穿越海底，用時4年終於挖通了隧道。