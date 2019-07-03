三角島簽約 廣東出現首名島主

2019-07-03 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東是全國無居民海島使用權市場化出讓的試點省份之一，2017年3月，即對首個無居民海島—珠海三角島進行了用島權轉讓簽約，珠海九控藍色海洋旅遊發展有限公司成功競得三角島使用權，該公司總經理蘇慶龍也被稱為廣東第一位「島主」。

中新社報導，三角島位於珠江口外的珠海香洲東南部20公里位置，面積0.62平方公里。因該島有三個尖形的山頭呈鼎狀聳立，故名三角島。該公司副總經理胡帝婭表示，三角島設計目標是通過打造「漂浮中心鎮」、「伊甸谷」、「夢幻海灘」、「熱帶烏托邦」等8大未來主題發現園區，將三角島打造成為海島特色突出的特色旅遊品牌和世界級休閒度假勝地。

目前，三角島後勤碼頭工程已竣工驗收並投入使用；三角島碼頭工程、沙灘修復工程、海水淡化工程正在建設實施階段，島上已經通電，並完成了4G信號覆蓋；三角島湖泊整治及生態修復、三角島整島建築概念方案正在設計階段。

上世紀八十年代，隨著經濟社會快速發展，基礎設施工程對砂石等礦產資源需求不斷擴大，美麗的三角島遭到了嚴重的採石挖掘。三角島接近2/3的區域被破壞，很多地方都只剩下裸露的亂石，該公司已初步完成了三角島項目生態修復設計方案和全島建築概念設計方案。

早在2003年7月，原國家海洋局等多個部門就聯合發文，首次明確提出，允許個人或機構開發利用無人島，租用期最長為50年。2019年4月，廣東省自然資源廳印發文件，提出無居民海島使用權人可按照不動產統一登記的有關規定，向海島所在地的縣級以上不動產登記機構申請辦理無居民海島使用權登記，領取不動產權屬證書。

「島主」蘇慶龍表示，希望三角島能趁粵港澳大灣區建設的東風，獲得更多好政策扶持支持。三角島正在開展首期建設，明年打算向遊客開放部分旅遊項目，2022年將實現全部開放。