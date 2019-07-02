監獄長當「保護傘」！黑幫老大坐牢…挖地道自由進出

2019-07-02 17:07 世界日報 中國新聞組／北京2日電



錫林浩特監獄原監獄長趙慶林等人，讓黑幫老大隨意出入監獄。示意圖／ingimage 分享 facebook

新京報報導，內蒙古紀委監委網站6月30日刊發消息稱，錫林浩特監獄原監獄長趙慶林等16人黑社會性質組織人員席某某充當「保護傘」，致其被違規違法減刑，甚至允許席某某指使其他服刑人員挖地溝，讓席某某隨意出入監獄、重新犯罪。趙慶林等16人已被開除、降級及撤職等，因已過追訴時效，未追究刑事責任。

香港01報導，2002年1月，席某某因搶劫罪被呼和浩特市新城區人民法院判處有期徒刑11年，2003年9月調入錫林浩特監獄服刑。席某某服刑期間，經常不遵守監規，獄方卻允許他住在單人牢獄，甚至讓他指使其他服刑人員挖通監獄通往院外的暖氣地溝，隨意出入，致席某某駕駛汽車交通肇事致1人死亡，之後又夥同他人在錫林浩特市一娛樂場所將1人打成重傷。

席某某不僅未被追究，錫林浩特監獄民警還編造虛假材料，他記功減刑，前後三次獲得減刑共4年6個月，2007年11月20日刑滿釋放。

新京報報導，趙慶林等16名獄警被查，與掃黑除惡鬥爭有關。2018年1月內蒙古日報報導，當地一家煤業股東劉立章提告，指控席某某於2017年6月2日至10日間糾結多人，向他索要煤廠運輸收益500萬元，且要求選煤廠每生產1噸精油抽利50萬元，他被迫答應後報案。2018年6月10日，席某某等團伙被東烏旗公安局抓獲，內蒙古7月展開掃黑除惡巡查工作，包括趙慶林在內的16名獄警因充當涉黑人員「保護傘」案件落馬。