大媽遊客愛當「採花賊」 四川景區報警擋不住

2019-07-02 16:51 世界日報 中國新聞組／北京2日電



強行入園的遊客，玩完逛完，還帶走大量「現採」荷花。圖／取自紅星新聞 分享 facebook

「我們的圍欄，今年至少已經修了五回了。」四川瀘縣龍橋文化生態園景區一位管理人員說起來就氣憤。景區因施工閉園，但大量遊客還是強行闖入，更過分的是，遊客隨意下田採摘荷花，對工作人員的勸阻根本充耳不聞。園區只好加派人手巡邏，但目的不是阻止遊客入園，而是「確保遊客安全」。

紅星新聞報導，網路流傳的照片顯示，有遊客採摘荷葉遮太陽，也有人在荷田邊釣龍蝦，更多的是大把大把地帶拿著現採荷花的遊客，以及現場留下的光禿禿的荷花枝幹。

景區門口的鐵柵欄關著，但有遊客來，工作人員就會把門打開。工作人員表示，閉園後，園區周圍的鐵絲網護欄屢遭破壞，「修好又被扒開，有些地方至少已經修了五回了。」另一位工作人員則說，前幾天，在一名遊客強行破壞圍欄的時候，工作人員出面阻止卻被推搡，「我們哪敢還手，現在自媒體那麼發達。」「我們一還手，就變成了『景區打人』，所以只有報警。」

「現在每天來那麼多的遊客，萬一發生意外，我們還有麻煩。」工作人員表示，現在已不再阻止遊客入園了，因為根本阻止不了。遊客要下田摘花，「我們也只是勸導，以避免發生衝突…還要提醒他們注意安全。」

報導指出，景區已經開園6年，在瀘州比較有名氣，因此每年遊客頗多。採摘荷花的基本上是外地遊客，當地村民對園區荷花比較愛護，因為他們已經習慣收停車費、賣小吃、開農家樂等。