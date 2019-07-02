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上海垃圾分類上路／垃圾桶賣斷貨 小豬佩奇教你分類

2019-07-02 15:41世界日報 中國新聞組／北京2日電

上海1日實施垃圾分類，民眾排隊倒廚餘。圖／取自新華網
上海1日實施垃圾分類，民眾排隊倒廚餘。圖／取自新華網
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上海「最嚴垃圾分類」政策生效，民眾憂心「最嚴執法」瘋狂搶購垃圾桶，光電商平台淘寶極有家6月就賣出300萬個；部分淘寶商家險些賣到缺貨，被迫祭出「每人限購一件」。「垃圾分類」也成為上海最火話題，不僅上海政府打出「垃圾桶變奏曲」及小豬佩奇（Peppa Pig）宣導，微信、支付寶也推出多款小遊戲，上海人聊天沒話題時一講「垃圾分類」，絕不冷場，段子也層出不窮。

中新社報導，中國住房和城鄉建設部日前宣布，全中國46個重點城市都將逐步實施垃圾分類政策。導致廣東、江蘇、浙江等相關地區的消費者都聞風而動，提早搶購垃圾桶。其中最急的還是已經開始施行的上海人，像淘寶天貓店鋪「尚品閣家居專營店」就特別掛出「上海優先發貨」標誌。

據電商平台淘寶極有家數據顯示，光6月24日到30日，趕在垃圾分類政策生效前，很多上海市民「臨時抱佛腳」買垃圾桶，導致垃圾桶的銷量同比去年大增五成。另有報導指出，很多店家甚至規定「一個IP地址，限購一個垃圾桶」。由於垃圾桶太難買，「代收垃圾網約工」這一新型職業也應運而生。

為宣傳垃圾分類，上海政府以四分類垃圾桶為鼓，帶來創意十足的「垃圾桶變奏曲」宣傳，有網友調侃，這就是傳說中的「聞圾（普通話「圾」「雞」同音）起舞」。

上海市民也設計出小豬佩奇（Peppa Pig）版分類指南，清楚列明「豬能吃的叫濕垃圾，豬都不要吃的叫乾垃圾，豬吃了會死的叫有害垃圾，可以賣出去換豬的叫可回收垃圾」。報導指出，微信、支付寶也推出多款小遊戲，或官方製作的垃圾分類查詢小程序，用戶只需輸入需丟棄的垃圾名稱，程序就會告知分類結果。

上海垃圾分類淘寶

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