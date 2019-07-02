上海限一次性餐具 消費者不習慣

2019-07-02 15:48 世界日報 中國新聞組／北京2日電



《上海市生活垃圾管理條例》1日實施，條例還規定外賣及餐飲服務提供者不得主動提供一次性筷子、調羹、刀、叉四類餐具。從實際情況來看，消費者大多依然要求店家提供一次性餐具。

香港文匯報報導，條例實施首日，多家餐飲、便利店商家清一色牢記規定，在給消費者備貨時，不再主動提供一次性餐具，有些則會問清消費者需求再做提供。另據微博上一項約6.4萬人樣本的調查顯示，4萬人支持告別一次性餐具，占比63%，顯示出大多數人對此持贊成態度。

據報導，昨日中午時分，上海一家寫字樓內六名正享用外賣午餐的員工中，僅一人自帶筷子，其餘五人均要求送餐方提供了一次性餐具。隨機訪問50名上班族，僅7人回答自備有便攜式筷子，占比為14%。多數受訪人士表示，「出門上班在包裡放一副筷子和一把勺子，覺得好奇怪又麻煩，無法適應一時做不到。」

另外，在上海長寧區的一家星巴克店內，有名消費者點了冰飲，當店員備好咖啡，並反覆告訴消費者無需吸管，可直接飲用時，消費者對著杯子研究了半天，最終還是向店員討要了紙質吸管。該名消費者說，「喝了10年多的冰飲，都是用吸管的，現在改成直飲，喝不習慣。」而在一家大排長龍的咖啡店內，僅看到一名顧客自帶隨行杯直飲，其他均要求店家提供塑料吸管。

除實體餐飲店不主動提供一次性餐具，目前各外賣平台上亦會有「請支持無需餐具」等提示。報導稱，謝小姐表示，通過微信小程序下單肯德基外帶時，在進入支付頁面前，系統彈出了「為支持環保，請選擇不需要餐具」的提示，「不勾選『需要』或『不需要』，就無法進行下一步支付。」謝小姐認為，強制勾選是為了再三提醒顧客，能不用餐具的，盡量不要。