親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

上海限一次性餐具 消費者不習慣

2019-07-02 15:48世界日報 中國新聞組／北京2日電

上海市生活垃圾管理條例》1日實施，條例還規定外賣及餐飲服務提供者不得主動提供一次性筷子、調羹、刀、叉四類餐具。從實際情況來看，消費者大多依然要求店家提供一次性餐具。

香港文匯報報導，條例實施首日，多家餐飲、便利店商家清一色牢記規定，在給消費者備貨時，不再主動提供一次性餐具，有些則會問清消費者需求再做提供。另據微博上一項約6.4萬人樣本的調查顯示，4萬人支持告別一次性餐具，占比63%，顯示出大多數人對此持贊成態度。

據報導，昨日中午時分，上海一家寫字樓內六名正享用外賣午餐的員工中，僅一人自帶筷子，其餘五人均要求送餐方提供了一次性餐具。隨機訪問50名上班族，僅7人回答自備有便攜式筷子，占比為14%。多數受訪人士表示，「出門上班在包裡放一副筷子和一把勺子，覺得好奇怪又麻煩，無法適應一時做不到。」

另外，在上海長寧區的一家星巴克店內，有名消費者點了冰飲，當店員備好咖啡，並反覆告訴消費者無需吸管，可直接飲用時，消費者對著杯子研究了半天，最終還是向店員討要了紙質吸管。該名消費者說，「喝了10年多的冰飲，都是用吸管的，現在改成直飲，喝不習慣。」而在一家大排長龍的咖啡店內，僅看到一名顧客自帶隨行杯直飲，其他均要求店家提供塑料吸管。

除實體餐飲店不主動提供一次性餐具，目前各外賣平台上亦會有「請支持無需餐具」等提示。報導稱，謝小姐表示，通過微信小程序下單肯德基外帶時，在進入支付頁面前，系統彈出了「為支持環保，請選擇不需要餐具」的提示，「不勾選『需要』或『不需要』，就無法進行下一步支付。」謝小姐認為，強制勾選是為了再三提醒顧客，能不用餐具的，盡量不要。

餐具吸管上海

相關新聞

從娃娃抓起 上海強制垃圾分類也有幼幼商機

2019-07-02 15:41

大媽遊客愛當「採花賊」 四川景區報警擋不住

2019-07-02 16:51

焦慮…脫單不脫髮 中國90後紛植髮

2019-07-02 15:49

上海垃圾分類上路／垃圾桶賣斷貨 小豬佩奇教你分類

2019-07-02 15:41

切割也沒用 還願中國發行商被吊銷執照

2019-07-02 15:27

藉商演為名從事性交易 炫富女郭美美將出獄

2019-07-02 15:14

北京儲物間變「學區房」 12平米賣360萬

2019-07-02 14:30

泉金運量 上半年破8萬人次

2019-07-02 02:22

大熊貓護育70年 數量棲地雙增

2019-07-02 02:22

深圳慢壘 以賽會友

2019-07-02 02:22

德陽古蜀舞 搶攻四川舞林霸主

2019-07-02 02:22

吉祥開通 上海-赫爾辛基直航

2019-07-02 02:22

京滬高鐵 8年載客10.3億人次

2019-07-02 02:21

4科頂標 陸名校招不到台生

2019-07-02 00:25

上海垃圾強制分類官民鬥法 首日開623張整改單

2019-07-02 00:25

中國難控非洲豬瘟 未來豬肉飆天價

2019-07-01 19:19

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

北京大興機場竣工 西塔台「鳳凰之眼」未來盯七成航班

2019-07-01 15:29

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09

「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

兩岸微流行／「你我當年」 修復舊照

2019-07-01 00:35

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36
看更多

熱門文章

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

2019-07-02 01:51

香港示威者破鐵閘 衝入立法會

2019-07-01 21:08

香港示威者大肆破壞立法會設備 腳踏歷任主席畫像

2019-07-01 22:02

香港反送中示威 川普：他們是為追求民主

2019-07-02 09:13

林鄭月娥譴責民眾闖立法會 稱警方自制

2019-07-02 06:05

直播／港防暴警察向立法會推進 發射催淚彈

2019-07-02 00:23

香港爆發示威和警民衝突 33男10女送醫院

2019-07-01 20:17

香港抗爭 林濁水諷韓國瑜：草包到現在還不肯反送中

2019-07-02 08:16

港警驅散示威人群 奪回立法會大廈

2019-07-02 01:51

港立法會占領民眾遭驅離 王金平回憶當年太陽花

2019-07-02 08:19

香港立法會發出紅色警告：所有人必須撤離大樓

2019-07-01 18:38

港立法會玻璃門被示威者撞破大洞 警再噴胡椒噴霧

2019-07-01 17:26

示威者占領香港立法會 噴上「太陽花HK」

2019-07-01 22:16

蔡總統將過境美國 中共外交部向美提嚴正交涉

2019-07-01 17:05

港警將清場 占領者發出「毋忘香港血色六月」聲明

2019-07-01 23:59

捷克將8台籍詐嫌遣送大陸 外交部：已委律師提救濟

2019-07-02 11:29

港警立法會蒐證 秘書處疑遺失大量電腦硬體

2019-07-02 10:14

反送中延燒 大陸中堅世代這樣看香港太陽花

2019-07-02 15:21

示威者占領立法會 港警：短時間內清場

2019-07-01 23:05

香港太陽花 示威者提5大訴求包括解散立法會

2019-07-02 00:02

入夜後 立法會示威區、夏慤道仍有示威者聚集

2019-07-01 20:39

太陽花HK 香港示威攻破立法會 港警凌晨清場

2019-07-02 00:50

香港七一…3個第一次和1個轉捩點

2019-07-02 00:08

港版太陽花！談香港反送中 柯文哲：台灣可給中國大陸做借鏡

2019-07-02 10:07

影／香港太陽花！示威者占領立法會 這些地方展現克制

2019-07-02 12:45

英關切香港抗爭 北京：外國無權干預中國內政

2019-07-01 17:03

影／反送中群眾衝進立法會 高舉沒有暴徒只有暴政標語

2019-07-01 23:26

圖輯／反送中示威 群眾推鐵車撞破立法會玻璃門

2019-07-01 17:27

影／反送中示威者破壞落地玻璃 闖入立法會大樓

2019-07-01 20:32

恢復使用安卓系統？華為：就等美商務部指示

2019-07-02 11:56

反送中群眾衝進立法會 凌晨警方強勢驅離

2019-07-02 00:44

退將赴中參與政治活動 民進黨提案終身禁止

2019-07-02 12:40

香港主席肖像被扔地 示威者闖入立法會各種破壞

2019-07-01 21:55

七一遊行55萬人參加 陸委會：台灣為香港加油

2019-07-01 22:12

北京認柯有情義雙城論壇釋利多？ 柯文哲反駁：誰寫的

2019-07-02 10:24

反送中成港版太陽花？郭台銘：港府不該使用武器

2019-07-02 12:57

黃智賢政論節目遭停播 國台辦強烈譴責民進黨當局

2019-07-02 12:51

香港太陽花令輿論轉向 泛民派受壓力

2019-07-02 11:23

藉商演為名從事性交易 炫富女郭美美將出獄

2019-07-02 15:14

影／反送中升溫…民眾砸立會玻璃 七一遊行改道

2019-07-01 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top