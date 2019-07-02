焦慮…脫單不脫髮 中國90後紛植髮

2019-07-02 15:49 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／北京2日電



北京一家報紙揭露醫美行業的問題重重，這回揭到植髮。在年營業額約百億元人民幣的龐大植髮市場背後，是各種治療及培訓機構的違規非法掘金，人們的頭頂著經常是無資質的所謂「老師」，帶著四、五個同樣沒有醫師資格的「學員」在隨意動刀。

這揭露沒能把人嚇著，倒是今次揭醜，證實之前另一個話題，即由「第一批90後已經植髮了」之說，證實「第一批90後已經禿頂了」。

根據中國健康促進與教育協會發布的調查，在2億5000萬中國脫髮人群中，20歲到40歲之間的人占據著較大比率，不少年輕的脫髮患者正成為各路治療機構的圍獵目標。所以有人認為，當第一批90後都已成為脫髮主力軍，或是比脫髮更讓人焦慮的事。

但中國「第一批90後已經植髮了」，還是令人有些焦慮。中國的「第一批90後」，就是1990年代出生那一批人，以1990年出生者計，今年是29歲，正是大好青春之時，就開始頂，就需要植髮，實在令人傷心和焦慮。

雖說「第一批90後已經植髮了」還是新鮮事，但「第一批90後已經頂了」卻已經吵了兩年。還是2017年，就有一份報告說，中國脫髮者有2億，其中90後已加入成為脫髮主力軍。到2018年年初，曾有90後人喊出新年願望，是「脫貧脫單不脫髮」，那意思是要富起來要找到親愛的但不能脫髮。

到大批90後植髮之際，其脫髮的原因就更令人感興趣了。有人說脫髮和白髮都讓人感到焦慮，因其會讓人產生自己已經衰老的想法。但脫髮已經年輕化，植髮也已年輕化，這顯示焦慮之普遍像髮際線一樣後移，而這種焦慮主要來自生活前所未有的壓力。