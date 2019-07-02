藉商演為名從事性交易 炫富女郭美美將出獄

2019-07-02 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



現年28歲的湖南女子郭美美於2011年因為在微博上炫富而引起關注，其時她採用虛假的實名認證身分「中國紅十字會商業總經理」，引發輿論對於紅十字會捐款去向問題的質疑。警方證實，郭美美以「商演」為名多次進行性交易，每次價碼高達數十萬。

據陸媒澎湃新聞報導，權威人士證實，因開設賭場罪獲刑的郭美美將於7月13日刑滿釋放，在為期5年的服刑期間，郭美美未曾減刑。

2011年6月，微博名為「郭美美baby」、實名認證訊息為「中國紅十字會商業總經理」的用戶，發布了這樣一條帖文：「小白限行把小MINI開出遛遛～開著有點不習慣」。這一帖文引發網民圍觀轉載，郭美美大量炫富微博帖文，包括展示名牌手袋、豪宅、豪華房車的圖片被網友扒出。因她採用了虛假的微博實名認證身分，當時引發輿論對於中國紅十字會捐款去向問題的討論與猜測。此後，中國紅十字公開聲明，稱郭美美與紅十字會無關。

2014年，郭美美因涉嫌開設賭場罪被捕，警方又查明她通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼達數十萬元（人民幣，下同）。2015年9月，北京市東城區人民法院判郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。扣除判刑前的羈押時間，郭美美服刑5年，未曾減刑。

據新華社2014年8月的報導披露，郭美美向警方供認，她簽約一家演藝公司，公司安排她每年不少於50次的「夜場商演」，每次支付報酬5萬元，這是她的主要收入來源。但警方核查，郭美美所謂的「商演」不足20場，更多的卻是藉「商演」為名從事性交易。