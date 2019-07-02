北京儲物間變「學區房」 12平米賣360萬

2019-07-02 14:30 世界日報 北京2日電



在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。 (取材自華夏時報) 分享 facebook

高考剛落幕，中國家長們的煩惱未結束，媒體報導，為了給孩子上好學校，日前，在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。據悉，該房不僅屋況老舊，更沒有廚房和衛生間，此前僅是一個「儲物間」。

華夏時報報導，該房位於六鋪炕，是北京市西城區安德路的中段。六鋪炕小區的房子大多建於1986年前後，房齡較長。但因六鋪炕小區地處北京的熱門學區——德勝學區，房價一直居高並持續上漲。

第一時間房源網的經紀人小劉透露，「這個客戶來這裡買房子也是為了給孩子上學，客戶也正好是我們店裡的，因為手頭的資金不多，所以才買了這套12平米的房子。」

在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。 葉玉鏡 分享 facebook

小劉表示，六鋪炕二區建於1958年前後，剛建成時是單位的員工宿舍，面積都比較小，但是戶型還是正常戶型。「像12平米的這個房子之前就是一個儲物間，後來經過房改房有了產權，也有了學位，可以買賣。」

據報導，北京市教委4月1日發布了2019年義務教育入學政策。就西城區來看，若想要上心儀的小學或者初中，則戶口需要在對應的學區，而買房落戶成了多數家長的選擇。

六鋪炕二區位於六鋪炕北小街，其斜對面就是西城區師範學校附屬小學。小劉說：「這個房子買了也只能是空著，就是用360萬買了一個上學資格。」

小劉還指出，該房子沒有上下水，沒有廚房和衛生間，衛生間是公用的，居住功能不強。「就是一個庫房，開門進去以後四四方方的一間屋，以前就是業主放東西用的。」「這個客戶也是想賭一把，等著孩子一上學就馬上轉手。」