親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

科學家揭露世上最危險10種動物 第1名就在你我周圍！

三峽文化DNA：國寶級畫家的家族墓園不具文資價值？

北京儲物間變「學區房」 12平米賣360萬

2019-07-02 14:30世界日報 北京2日電

在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）...
在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。 (取材自華夏時報)
分享

高考剛落幕，中國家長們的煩惱未結束，媒體報導，為了給孩子上好學校，日前，在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。據悉，該房不僅屋況老舊，更沒有廚房和衛生間，此前僅是一個「儲物間」。

華夏時報報導，該房位於六鋪炕，是北京市西城區安德路的中段。六鋪炕小區的房子大多建於1986年前後，房齡較長。但因六鋪炕小區地處北京的熱門學區——德勝學區，房價一直居高並持續上漲。

第一時間房源網的經紀人小劉透露，「這個客戶來這裡買房子也是為了給孩子上學，客戶也正好是我們店裡的，因為手頭的資金不多，所以才買了這套12平米的房子。」

在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）...
在北京西城區一處12平米的「學區房」以360萬（人民幣，下同，約52.8萬美元）成交，相當於單價30萬/平米，引起關注。 葉玉鏡
分享

小劉表示，六鋪炕二區建於1958年前後，剛建成時是單位的員工宿舍，面積都比較小，但是戶型還是正常戶型。「像12平米的這個房子之前就是一個儲物間，後來經過房改房有了產權，也有了學位，可以買賣。」

據報導，北京市教委4月1日發布了2019年義務教育入學政策。就西城區來看，若想要上心儀的小學或者初中，則戶口需要在對應的學區，而買房落戶成了多數家長的選擇。

六鋪炕二區位於六鋪炕北小街，其斜對面就是西城區師範學校附屬小學。小劉說：「這個房子買了也只能是空著，就是用360萬買了一個上學資格。」

小劉還指出，該房子沒有上下水，沒有廚房和衛生間，衛生間是公用的，居住功能不強。「就是一個庫房，開門進去以後四四方方的一間屋，以前就是業主放東西用的。」「這個客戶也是想賭一把，等著孩子一上學就馬上轉手。」

北京人民幣

相關新聞

藉商演為名從事性交易 炫富女郭美美將出獄

2019-07-02 15:14

泉金運量 上半年破8萬人次

2019-07-02 02:22

大熊貓護育70年 數量棲地雙增

2019-07-02 02:22

深圳慢壘 以賽會友

2019-07-02 02:22

德陽古蜀舞 搶攻四川舞林霸主

2019-07-02 02:22

吉祥開通 上海-赫爾辛基直航

2019-07-02 02:22

京滬高鐵 8年載客10.3億人次

2019-07-02 02:21

4科頂標 陸名校招不到台生

2019-07-02 00:25

上海垃圾強制分類官民鬥法 首日開623張整改單

2019-07-02 00:25

中國難控非洲豬瘟 未來豬肉飆天價

2019-07-01 19:19

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

北京大興機場竣工 西塔台「鳳凰之眼」未來盯七成航班

2019-07-01 15:29

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09

「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

兩岸微流行／「你我當年」 修復舊照

2019-07-01 00:35

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54
看更多

熱門文章

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

2019-07-02 01:51

香港示威者破鐵閘 衝入立法會

2019-07-01 21:08

香港示威者大肆破壞立法會設備 腳踏歷任主席畫像

2019-07-01 22:02

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

香港反送中示威 川普：他們是為追求民主

2019-07-02 09:13

香港警方稱示威者「暴徒」 傳已備武力防衝撞

2019-07-01 15:50

林鄭月娥譴責民眾闖立法會 稱警方自制

2019-07-02 06:05

直播／港防暴警察向立法會推進 發射催淚彈

2019-07-02 00:23

香港爆發示威和警民衝突 33男10女送醫院

2019-07-01 20:17

港警驅散示威人群 奪回立法會大廈

2019-07-02 01:51

香港抗爭 林濁水諷韓國瑜：草包到現在還不肯反送中

2019-07-02 08:16

港立法會占領民眾遭驅離 王金平回憶當年太陽花

2019-07-02 08:19

香港立法會發出紅色警告：所有人必須撤離大樓

2019-07-01 18:38

港立法會玻璃門被示威者撞破大洞 警再噴胡椒噴霧

2019-07-01 17:26

上街了！民陣七一遊行 市民從維園起步

2019-07-01 15:34

示威者占領香港立法會 噴上「太陽花HK」

2019-07-01 22:16

蔡總統將過境美國 中共外交部向美提嚴正交涉

2019-07-01 17:05

港警將清場 占領者發出「毋忘香港血色六月」聲明

2019-07-01 23:59

港警立法會蒐證 秘書處疑遺失大量電腦硬體

2019-07-02 10:14

示威者占領立法會 港警：短時間內清場

2019-07-01 23:05

捷克將8台籍詐嫌遣送大陸 外交部：已委律師提救濟

2019-07-02 11:29

香港太陽花 示威者提5大訴求包括解散立法會

2019-07-02 00:02

入夜後 立法會示威區、夏慤道仍有示威者聚集

2019-07-01 20:39

太陽花HK 香港示威攻破立法會 港警凌晨清場

2019-07-02 00:50

香港七一…3個第一次和1個轉捩點

2019-07-02 00:08

港版太陽花！談香港反送中 柯文哲：台灣可給中國大陸做借鏡

2019-07-02 10:07

英關切香港抗爭 北京：外國無權干預中國內政

2019-07-01 17:03

影／香港太陽花！示威者占領立法會 這些地方展現克制

2019-07-02 12:45

影／反送中群眾衝進立法會 高舉沒有暴徒只有暴政標語

2019-07-01 23:26

香港立法會玻璃門遭撞破 示威者與警方僵持

2019-07-01 15:55

圖輯／反送中示威 群眾推鐵車撞破立法會玻璃門

2019-07-01 17:27

影／反送中示威者破壞落地玻璃 闖入立法會大樓

2019-07-01 20:32

影／2歲娃「客串校長」 畢業典禮握遍30多個畢業生的手

2019-07-01 16:07

反送中群眾衝進立法會 凌晨警方強勢驅離

2019-07-02 00:44

香港主席肖像被扔地 示威者闖入立法會各種破壞

2019-07-01 21:55

恢復使用安卓系統？華為：就等美商務部指示

2019-07-02 11:56

退將赴中參與政治活動 民進黨提案終身禁止

2019-07-02 12:40

七一遊行55萬人參加 陸委會：台灣為香港加油

2019-07-01 22:12

北京認柯有情義雙城論壇釋利多？ 柯文哲反駁：誰寫的

2019-07-02 10:24

反送中成港版太陽花？郭台銘：港府不該使用武器

2019-07-02 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top