京滬高鐵 8年載客10.3億人次

2019-07-02 02:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



京滬高速鐵路股份有限公司表示，6月30日，中國運量最大、運輸最繁忙的高鐵—京滬高鐵迎來開通運營8周年。8年間，京滬高鐵成功實現持續安全運營，未發生責任行車事故和旅客傷亡事故，累計發送旅客10.3億人次。

新華社報導，京滬高鐵公司總經理邵長虹表示，京滬高鐵連接著京津冀和長三角兩大經濟圈，自2011年6月30日開通至2019年6月30日，8年來累計開行列車94.4萬列，年均增長17.9%；累計運送旅客10.3億人次，年均增長20.4%，平均客座率從66.1%提升到78.3%，取得了良好的經濟效益和社會綜合效益。

京滬高鐵於2008年4月18日開工建設，2011年6月30日開通運營，是當時世界上一次建成里程最長、標準最高的高速鐵路。開通運營8年來，京滬高鐵公司協同北京、濟南、上海等三個鐵路局集團公司強化安全基礎，加強外部環境整治管控，確保設備設施質量，提升運輸效率效能。

邵長虹說，京滬高鐵迎來開通運營8周年，6月26日還迎來「復興號」中國標準動車組上線運行兩周年。「復興號」從京滬高鐵奔馳在中國廣袤大地上，並率先按時速350公里運營，實現中國高鐵從「追趕者」向「領跑者」的重要跨越。