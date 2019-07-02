德陽古蜀舞 搶攻四川舞林霸主

2019-07-02 02:22 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



「匠．三星堆之光」三人舞，由德陽市歌舞團公司創作。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 7月中旬，2019年四川省舞蹈新作比賽決賽即將拉開帷幕；由德陽市歌舞團有限公司創作的三人舞「匠·三星堆之光」作為德陽唯一入圍的舞蹈作品，將與四川全省專業團隊「舞林爭霸」。這支被譽為「濃縮了數千年古蜀文明神髓」的作品，將再次在專業舞台上綻放光彩。

「匠·三星堆之光」以三星堆古蜀文明為創作背景，講述貫穿古今的工匠精神。該作品是在舞蹈「夢回三星堆」的基礎上，重新進行立意改編而成。據主創張林介紹，「夢回三星堆」是一支8分鐘的三人舞，講述的是古蜀工匠與現代考古學家以文物為載體、跨越時空的古今對話，以共同的智慧為人類留下寶貴文化遺產的動人故事。該作品曾在去年底代表德陽參加四川省青年舞蹈展演，獲評最佳作品（一等獎）並引起轟動。

「此次比賽要求作品控制在6分鐘以內，時間縮短了，作品就要求更精，不能拖沓，所以就要重新立意。」張林說，主創團隊在改編和創作中，仍堅持以三星堆古蜀文明為創作背景，更濃墨重筆地凸顯「匠」心。

四川省舞蹈新作比賽每兩年舉行一次，旨在集中展示全省舞蹈藝術發展水準和最新成果，代表了四川舞蹈藝術的新生力量，是四川規格最高的舞蹈專業領域賽事，具有極高的藝術水準和專業要求。