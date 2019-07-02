深圳慢壘 以賽會友

2019-07-02 02:22 聯合報 周怡／深圳報導



2019年「光明杯」慢速壘球友誼邀請賽開幕式，6月29日下午在光明區三月風壘球場舉行。 圖／主辦單位提供 分享 facebook 深圳市光明區於2019年6月29日至30日組織舉辦2019年「光明杯」慢速壘球友誼邀請賽，來自海峽兩岸26隊共520名運動員參賽；大陸台商還有來自台灣的大朋友、小朋友近兩百人參與，以賽會友。

為推廣光明區慢速壘球運動項目，並加強海峽兩岸交流，比賽結束後續兩天，主辦單位安排豐富的交流活動，包括參觀鐘表基地、城市展示館、科學城規劃館等，讓台灣同胞瞭解光明區科技產業規劃、發展情況；同時安排台灣學生球員到光明小學參觀交流，瞭解校園建設、設施配備及觀摩教學活動。

交誼賽事後，來自台北敦化國中的同學吳政遠受訪表示，深圳市比他們想像中的進步，球場也很新。這次透過後援會的消息來大陸參加比賽，收穫很多。另外，和敦化國中對打的深圳市光明國中的同學余煒燊則分享，他看到台灣選手很拼全力，非常值得學習。

台北市文山區體育會慢速壘球委員會總幹事葉佳賢透露，過往的賽事，曾有安排來自台灣的中、小學選手寄宿於大陸學生的家中，體驗當地生活並進行交流。葉佳賢表示，這樣的交誼活動能開闊孩子的世界，讓他們從小就認知到世界很大。他身為裁判組的一員，非常希望下屆能有類似的體驗活動，並鼓勵孩子，多與其他學生交流是增進視野的好方法。

近年，隨著兩岸交流不斷擴大，來大陸投資的台商，將慢速壘球帶到了深圳，得到群眾和學生的喜愛，在大陸迅速發展。這次的邀請賽，期待將棒壘球運動發展推入新的階段，希望兩岸同胞以慢速壘球為媒介，拉近距離，增進了解。