親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

深圳慢壘 以賽會友

2019-07-02 02:22聯合報 周怡／深圳報導

2019年「光明杯」慢速壘球友誼邀請賽開幕式，6月29日下午在光明區三月風壘球場...
2019年「光明杯」慢速壘球友誼邀請賽開幕式，6月29日下午在光明區三月風壘球場舉行。 圖／主辦單位提供
分享
深圳市光明區於2019年6月29日至30日組織舉辦2019年「光明杯」慢速壘球友誼邀請賽，來自海峽兩岸26隊共520名運動員參賽；大陸台商還有來自台灣的大朋友、小朋友近兩百人參與，以賽會友。

為推廣光明區慢速壘球運動項目，並加強海峽兩岸交流，比賽結束後續兩天，主辦單位安排豐富的交流活動，包括參觀鐘表基地、城市展示館、科學城規劃館等，讓台灣同胞瞭解光明區科技產業規劃、發展情況；同時安排台灣學生球員到光明小學參觀交流，瞭解校園建設、設施配備及觀摩教學活動。

交誼賽事後，來自台北敦化國中的同學吳政遠受訪表示，深圳市比他們想像中的進步，球場也很新。這次透過後援會的消息來大陸參加比賽，收穫很多。另外，和敦化國中對打的深圳市光明國中的同學余煒燊則分享，他看到台灣選手很拼全力，非常值得學習。

北市文山區體育會慢速壘球委員會總幹事葉佳賢透露，過往的賽事，曾有安排來自台灣的中、小學選手寄宿於大陸學生的家中，體驗當地生活並進行交流。葉佳賢表示，這樣的交誼活動能開闊孩子的世界，讓他們從小就認知到世界很大。他身為裁判組的一員，非常希望下屆能有類似的體驗活動，並鼓勵孩子，多與其他學生交流是增進視野的好方法。

近年，隨著兩岸交流不斷擴大，來大陸投資的台商，將慢速壘球帶到了深圳，得到群眾和學生的喜愛，在大陸迅速發展。這次的邀請賽，期待將棒壘球運動發展推入新的階段，希望兩岸同胞以慢速壘球為媒介，拉近距離，增進了解。

深圳台商北市

相關新聞

上海垃圾強制分類官民鬥法 首日開623張整改單

2019-07-02 00:25

泉金運量 上半年破8萬人次

2019-07-02 02:22

大熊貓護育70年 數量棲地雙增

2019-07-02 02:22

德陽古蜀舞 搶攻四川舞林霸主

2019-07-02 02:22

吉祥開通 上海-赫爾辛基直航

2019-07-02 02:22

京滬高鐵 8年載客10.3億人次

2019-07-02 02:21

4科頂標 陸名校招不到台生

2019-07-02 00:25

中國難控非洲豬瘟 未來豬肉飆天價

2019-07-01 19:19

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

北京大興機場竣工 西塔台「鳳凰之眼」未來盯七成航班

2019-07-01 15:29

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09

「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

兩岸微流行／「你我當年」 修復舊照

2019-07-01 00:35

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53
看更多

熱門文章

香港示威者破鐵閘 衝入立法會

2019-07-01 21:08

香港示威者大肆破壞立法會設備 腳踏歷任主席畫像

2019-07-01 22:02

譚詠麟、鍾鎮濤公開挺港警 粉絲失望砸爛珍藏唱片洩憤

2019-07-01 11:49

港七一再爆衝突 警用胡椒噴霧驅散示威者

2019-07-01 09:03

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

香港警方稱示威者「暴徒」 傳已備武力防衝撞

2019-07-01 15:50

香港爆發示威和警民衝突 33男10女送醫院

2019-07-01 20:17

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

香港立法會發出紅色警告：所有人必須撤離大樓

2019-07-01 18:38

港立法會玻璃門被示威者撞破大洞 警再噴胡椒噴霧

2019-07-01 17:26

直播／港防暴警察向立法會推進 發射催淚彈

2019-07-02 00:23

上街了！民陣七一遊行 市民從維園起步

2019-07-01 15:34

示威者占領香港立法會 噴上「太陽花HK」

2019-07-01 22:16

蔡總統將過境美國 中共外交部向美提嚴正交涉

2019-07-01 17:05

港警將清場 占領者發出「毋忘香港血色六月」聲明

2019-07-01 23:59

七一遊行前衝突再起！示威者鐵籠車撞爆立法會玻璃門

2019-07-01 14:06

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

2019-07-02 01:51

人民幣匯率上演大反攻：離岸一度升破6.82

2019-07-01 12:19

示威者占領立法會 港警：短時間內清場

2019-07-01 23:05

入夜後 立法會示威區、夏慤道仍有示威者聚集

2019-07-01 20:39

反送中第3起墜樓 港女：七一我去不了

2019-07-01 14:33

香港反送中 青年政總外與警對峙

2019-07-01 09:27

英關切香港抗爭 北京：外國無權干預中國內政

2019-07-01 17:03

香港立法會玻璃門遭撞破 示威者與警方僵持

2019-07-01 15:55

圖輯／反送中示威 群眾推鐵車撞破立法會玻璃門

2019-07-01 17:27

影／反送中示威者破壞落地玻璃 闖入立法會大樓

2019-07-01 20:32

軍事強硬…衝著美日來！ 解放軍南海演習5天

2019-07-01 13:35

民陣七一遊行改終點 避立法會衝突區

2019-07-01 15:09

影／反送中群眾衝進立法會 高舉沒有暴徒只有暴政標語

2019-07-01 23:26

影／2歲娃「客串校長」 畢業典禮握遍30多個畢業生的手

2019-07-01 16:07

香港主席肖像被扔地 示威者闖入立法會各種破壞

2019-07-01 21:55

民陣七一遊行存變數 大批香港市民聚集維園

2019-07-01 14:43

港警對付反送中民眾 紐時檢視畫面指行為過當

2019-07-01 08:47

七一遊行55萬人參加 陸委會：台灣為香港加油

2019-07-01 22:12

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

香港太陽花 示威者提5大訴求包括解散立法會

2019-07-02 00:02

港警反控示威者投不明液體 13警員受傷送醫

2019-07-01 11:58

香港撐警集會 梁家輝、譚詠麟現身表態

2019-07-01 12:05

香港反送中再上街頭 柯文哲隔海喊「加油」

2019-07-01 11:08

港警驅散示威人群 奪回立法會大廈

2019-07-02 01:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top