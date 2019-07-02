大熊貓護育70年 數量棲地雙增

2019-07-02 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大熊貓保護研究中心與14國家15家動物園開展科研合作，圖為從美國歸來的大熊貓。 中新社 分享 facebook 中國大熊貓保護研究中心表示，近年四川邛崍山野生大熊貓分布愈來愈多，當地村民愈來愈頻繁地邂逅野生大熊貓。這一人與自然和諧共生的場景背後，是新中國成立70年來在大熊貓保護上的持續努力。

中新社報導，中國大熊貓保護研究中心黨委書記張志忠表示，中國先後進行過四次大熊貓調查。2015年公布的第四次大熊貓調查數據顯示，中國野生大熊貓種群數量已達1864隻，棲息地面積達258萬公頃，與第三次調查相比，無論是大熊貓種群數量還是棲息地面積都有了顯著提升。

眼下正是大熊貓繁殖季節，在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地內，繁育專家董超每日忙於照看懷孕的大熊貓。僅2018年便有31隻幼仔在中心出生。在上世紀90年代，這樣的密集產仔不敢想像。

大熊貓「孕媽」在臥龍神樹坪基地安心待產的同時，幾十公里外的核桃坪基地野化訓練場內，5對大熊貓母子正在進行時長兩年的野化訓練。

核桃坪基地野外研究動物管理部部長何勝山說，大熊貓幼仔長到一歲多開始食竹時，工作人員會將更優秀的個體轉移到海拔更高、面積達20萬平方米的山林接受更大挑戰。放歸後的長期監測結果證明，經野化培訓的大熊貓在野外均能較好地適應當地氣候、地形、植被、竹種等環境獨立生存。

目前有11隻人工繁育大熊貓經過科學野化培訓後放歸自然，其中有9隻在野外存活，有一隻大熊貓甚至從雅安走到了涼山，估算距離有上百公里。

除了復壯野生大熊貓小種群，大熊貓的野化放歸還有更宏偉的目標。目前，大熊貓主要分布在四川、陝西、甘肅三省，但歷史上大熊貓曾分布在福建、河南、湖南等10多個省市自治區。目前已開始研究，大熊貓能不能回到自己祖先生活的地方？

中國大熊貓保護研究中心常務副主任張和民說，2017年1月，川陝甘三省設立大熊貓國家公園，涵蓋70%以上的大熊貓棲息地、80%以上的野生大熊貓種群、大熊貓局域種群之間走廊帶，總面積達2.7萬餘平方公里。