親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

泉金運量 上半年破8萬人次

2019-07-02 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建南安海事處7月1日公佈統計數據，2019年上半年，往返兩岸的泉（州）金（門）客運航線共運營1106航次，運送兩岸旅客80184人次，台胞約占三成。

中新社報導，泉州石井港與金門島相距僅6.5海里，泉金航線總航程僅需1小時左右。開通13年來，泉金航線全年運送旅客量從2006年的1.5萬人次，增長到2018年的16萬人次，旅客人數逐年攀升，越來越多的台胞已將泉金航線作為往返兩岸的必經之路。

目前，泉金航線由大陸籍客輪八方輪和台灣籍客輪百麗輪聯合運營，每日往返8個航班，即每天8時30分、9時50分、15時10分、16時20分從金門開往泉州；8時30分、9時50分、11時10分、16時40分從泉州開往金門。此外，每逢周四、周日加開13時40分金門開往泉州和15時泉州開往金門兩航班。

泉州市交通運輸局表示，泉州交通、財政兩部門聯合印發「泉金客運航線發展財政補助資金管理規定」，對泉金客運航線發展進行資金補貼，扶持泉金客運航線穩步發展，服務好兩岸同胞往來交流。

根據該規定，資金獎勵、補貼政策有效期至2020年12月31日，主要用於泉金客運航線航次定額補貼、客運量超額獎勵、組團旅行社獎勵和外省籍旅客船票補貼。

此外，隨著暑期來臨，泉金航線將迎來客流高峰。南安海事處提醒，預計7、8月泉金航線客運量將大幅增長，有計劃搭乘泉金航線出行的兩岸旅客請提前詢票，以免因船票售罄影響出行。

航線金門福建

相關新聞

上海垃圾強制分類官民鬥法 首日開623張整改單

2019-07-02 00:25

大熊貓護育70年 數量棲地雙增

2019-07-02 02:22

深圳慢壘 以賽會友

2019-07-02 02:22

德陽古蜀舞 搶攻四川舞林霸主

2019-07-02 02:22

吉祥開通 上海-赫爾辛基直航

2019-07-02 02:22

京滬高鐵 8年載客10.3億人次

2019-07-02 02:21

4科頂標 陸名校招不到台生

2019-07-02 00:25

中國難控非洲豬瘟 未來豬肉飆天價

2019-07-01 19:19

熱門文章

香港示威者破鐵閘 衝入立法會

2019-07-01 21:08

香港示威者大肆破壞立法會設備 腳踏歷任主席畫像

2019-07-01 22:02

譚詠麟、鍾鎮濤公開挺港警 粉絲失望砸爛珍藏唱片洩憤

2019-07-01 11:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top