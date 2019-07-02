泉金運量 上半年破8萬人次

2019-07-02 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建南安海事處7月1日公佈統計數據，2019年上半年，往返兩岸的泉（州）金（門）客運航線共運營1106航次，運送兩岸旅客80184人次，台胞約占三成。

中新社報導，泉州石井港與金門島相距僅6.5海里，泉金航線總航程僅需1小時左右。開通13年來，泉金航線全年運送旅客量從2006年的1.5萬人次，增長到2018年的16萬人次，旅客人數逐年攀升，越來越多的台胞已將泉金航線作為往返兩岸的必經之路。

目前，泉金航線由大陸籍客輪八方輪和台灣籍客輪百麗輪聯合運營，每日往返8個航班，即每天8時30分、9時50分、15時10分、16時20分從金門開往泉州；8時30分、9時50分、11時10分、16時40分從泉州開往金門。此外，每逢周四、周日加開13時40分金門開往泉州和15時泉州開往金門兩航班。

泉州市交通運輸局表示，泉州交通、財政兩部門聯合印發「泉金客運航線發展財政補助資金管理規定」，對泉金客運航線發展進行資金補貼，扶持泉金客運航線穩步發展，服務好兩岸同胞往來交流。

根據該規定，資金獎勵、補貼政策有效期至2020年12月31日，主要用於泉金客運航線航次定額補貼、客運量超額獎勵、組團旅行社獎勵和外省籍旅客船票補貼。

此外，隨著暑期來臨，泉金航線將迎來客流高峰。南安海事處提醒，預計7、8月泉金航線客運量將大幅增長，有計劃搭乘泉金航線出行的兩岸旅客請提前詢票，以免因船票售罄影響出行。