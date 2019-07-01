兩岸電影展首度移師高雄 韓國瑜：好電影人才一起分享

2019-07-01 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「兩岸電影展」睽違5年後，今天下午首度移師愛河畔的高雄市電影館舉行開幕，擔任「兩岸電影交流委員會」主委的導演李行已屆90高齡，率兩岸30多名電影人浩浩蕩蕩抵高，大陸參展電影團隊依序上台分享電影創作歷程，隨後觀賞在大陸上映時話題十足的開幕片《老師‧好》。

開幕活動上除了大陸參展影片的創作團隊，台灣方面由「中華民國電影事業發展基金會董事長」朱延平導演、資深影視業者吳功、陳俊榮代表參與。電影館表示，相關場次將於高雄市電影館、年代售票系統及端點全面開賣。

高雄市長韓國瑜也到場致歡迎詞，他表示，7月高雄舉辦許多活動吸引觀光客來玩，兩岸電影節更是第一次選在高雄舉辦，電影是綜合藝術，陪伴許多人成長，不僅帶動許多產業發展，對有志於電影製作的年輕人更是一個機會，希望大家好好享受高雄的美食風景和人民的熱情。

韓國瑜感謝再幾天就要過90大壽的李行，這麼多年來致力推動兩岸電影交流，「好的電影和人才大家一起分享」，像很多台灣年輕導演需要市場，也將作品帶到大陸去放映，這對投入電影創作的兩岸青年朋友是非常棒的助力。

高雄市電影館表示，該影展包括大陸創下台幣125億票房的商業大片《西虹市首富》，上映5天票房破億人民幣的開幕片《老師．好》，以及《過春天》、《第一次的離別》、《冥王星時刻》等國際影展熱門片，影片主創人員均隨片登台，與市民朋友分享創作過程與甘苦。