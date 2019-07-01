中國難控非洲豬瘟 未來豬肉飆天價

2019-07-01 19:19 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



非洲豬瘟問題在中國比表面還嚴重，恐怕會導致未來豬肉價格的失控！自去年8月非洲豬瘟在中國內部傳出疫情後，雖然中國緊急發布二級疫情預警，更聲稱殺了不少母豬、強行控制住疫情，但據《路透社》1日指出，中國豬瘟疫情危機還沒解決，真正的死亡豬數是官方宣稱的2倍，分析師認為，中國愛吃豬肉來說，供不應求將導致價格飆天價。

隱瞞豬隻死亡量

根據《路透社》報導，自去年8月非洲豬瘟在中國傳出後（也是首度在東亞被發現），由於豬肉佔了中國肉類消費量的6成以上，為了維護國內肉品價格與數量，中國緊急發布二級疫情警告，並全面對病體進行撲殺，盼能盡快達到停損點、控制疫情。

雖然中國當局多次聲明「花費大量力氣已控制住疫情」，但《路透社》日前訪問的官員表示，廣東、湖南等省份的疫情都被上頭壓著，而農民也表示問題太過敏感，不能對外聲稱有豬瘟問題，對此《路透社》以保護當事人為由未公開名字，暫時無法證實證詞，但依照統計局（NBS）的數字，中國豬量比同期比減少約10%，外商則認為「真實數字遠大於此」。

荷蘭相關企業執行官霍爾迪赫表示，他們經手的業務指出，中國真實的死亡豬量（包含病死的與被全面撲殺數）大概是公開數據的2倍，除了上述的廣東等地疫情被隱瞞外，畜牧業重鎮如河南、山東等地的疫情嚴重度都導致這些地區的損失率超過50%。

未來價格估暴漲7成

據《華郵》報導，他們預計中國已殺掉110萬頭豬，目前的損失範圍難以估計，但預計隨著鄰近地區（如蒙古、越南、柬埔寨及越南）都持續殺病豬，中國需求量難被滿足，市場價格恐怕突破天高。

中國分析師表示，雖然之前價格被強行壓在穩定範圍內，但從本月能看出價格有飆升的趨勢，未來若無法有效掌控疫情（意即以相等的豬量損失速率來推估），未來幾個月內價格會增長70%。

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