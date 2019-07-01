身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11 世界日報 中國新聞組／北京1日電



一名76歲的老人家坐地鐵，身上掛了個「勿需讓座」的LED胸牌。 圖／翻攝自微博 分享 facebook 76歲的老人家坐地鐵，卻在身上掛了個「勿需讓座」的LED胸牌，為什麼？這事發生在大連，當事人的說法是「現在的年輕人也都不容易，有個座當然更舒服些，但是我站著也是沒有問題的。」

大連廣播電視台報導，事情源於網友在大連地鐵上目睹的一幕。一位頭髮花白、身穿淺條紋襯衫的老人斜跨深綠色布包，拽著拉手，身上掛著「勿需讓座」的LED胸牌。有網友把此事上網，引起頗大迴響。有網友表示，願意為這樣的老人讓座、能為他人著想，值得尊敬的老者，還有人說，這種氣質，年輕肯定是個大人物。

報導指出，老人名叫劉增盛，76歲，現在家住西安路附近，年輕時當過3年兵，退休後在旅順太陽溝膠片電影工作室做放映員，平時也負責這裡的機械維修、保養等工作。被問到為何要掛「勿需讓座」的標牌？劉增盛表示，坐車時經常有年輕人讓座，但「現在的年輕人也都不容易，有個座當然更舒服些，但是我站著也是沒有問題的。」

劉增盛還指出，雖然佩戴著這樣的胸牌但還是經常被年輕人讓座。他說，有一次，一個年輕人堅持讓座，並稱馬上就下車了，到站後，年輕人果然下了車，但又從後面的門悄悄的上了車。「現在的年輕人太讓人感動了！」