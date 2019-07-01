北京大興機場竣工 西塔台「鳳凰之眼」未來盯七成航班

2019-07-01 15:29 世界日報 中國新聞組／北京1日電



北京大興國際機場西塔台「鳳凰之眼」。 新華社 分享 facebook 北京大興國際機場航站樓核心區6月30日迎來主體工程竣工，其中被稱為「鳳凰之眼」的西塔台之後將擔負機場70%以上飛機起降指揮任務。目前，航站樓內還能聽見施工聲音，據悉，投入運營前，大興機場將進行六次綜合演練，在通航前還要完成兩次試飛。未來，大興機場的工作重心從工程建設轉入運營準備階段。到今年9月底，北京大興國際機場將如期通航。

北京晚報報導，進入2019年以來，北京大興國際機場項目涉及的機場主體工程、航空公司基地工程、空管航油工程、各項配套工程以及外圍的高速公路、高鐵城鐵等工程均已如期建設完成，相關竣工驗收工作有序推進。

作為保障本場航班正常運行最重要的單位之一，西塔台被稱為「鳳凰之眼」，位於航站樓西側指廊南端，總面積3795平方米，總占地面積2000平方米，高70.3米，地上結構20層，地下結構1層。

西塔不僅擁有高顏值，更是集「美貌」與「智慧」於一身。報導說，這裡是中國第一個實現高級地面引導系統四級標準（五級為最高），實現自動識別航空器在跑道及滑行道上運行的潛在衝突，並發出告警，自動對航空器滑行路線進行規畫以及進行地面燈光引導。

結合華北空管局在地面建設的導航設施設備，大興機場將在中國率先實現低能見度情況下的「盲降」三類B運行和使用HUD（平視顯示器）在跑道視程低至75米的起飛。

在投入運營階段，大興機場將進行六次綜合演練，覆蓋航站樓、飛行區、公共區和貨運區全部區域，包含了航空器流、人員流、行李流、交通流、貨運流、物料流、信息流、數據流全流程，分為日間、夜間演練。綜合演練科目共計787個項目，航班量達500班次，計畫模擬旅客5萬1984人次，模擬行李3萬5270件次。

報導指出，大興機場運行中心將於7月初完成人員的正式入駐，7月中旬完成設備設施及系統聯調聯試、崗位實操考核及單專項演練，並開始24小時值班。

此外，航站樓內外數萬盞燈日前齊點亮，進行燈光調試，因為航站樓屋頂是曲面的，因此每盞燈的高度、方向都不同，調試過程格外不易。