親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港「七一」反送中：一度衝撞立法會 金鐘緊張4小時對峙

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

北京大興機場竣工 西塔台「鳳凰之眼」未來盯七成航班

2019-07-01 15:29世界日報 中國新聞組／北京1日電

北京大興國際機場西塔台「鳳凰之眼」。 新華社
北京大興國際機場西塔台「鳳凰之眼」。 新華社
分享
北京大興國際機場航站樓核心區6月30日迎來主體工程竣工，其中被稱為「鳳凰之眼」的西塔台之後將擔負機場70%以上飛機起降指揮任務。目前，航站樓內還能聽見施工聲音，據悉，投入運營前，大興機場將進行六次綜合演練，在通航前還要完成兩次試飛。未來，大興機場的工作重心從工程建設轉入運營準備階段。到今年9月底，北京大興國際機場將如期通航。

北京晚報報導，進入2019年以來，北京大興國際機場項目涉及的機場主體工程、航空公司基地工程、空管航油工程、各項配套工程以及外圍的高速公路、高鐵城鐵等工程均已如期建設完成，相關竣工驗收工作有序推進。

作為保障本場航班正常運行最重要的單位之一，西塔台被稱為「鳳凰之眼」，位於航站樓西側指廊南端，總面積3795平方米，總占地面積2000平方米，高70.3米，地上結構20層，地下結構1層。

西塔不僅擁有高顏值，更是集「美貌」與「智慧」於一身。報導說，這裡是中國第一個實現高級地面引導系統四級標準（五級為最高），實現自動識別航空器在跑道及滑行道上運行的潛在衝突，並發出告警，自動對航空器滑行路線進行規畫以及進行地面燈光引導。

結合華北空管局在地面建設的導航設施設備，大興機場將在中國率先實現低能見度情況下的「盲降」三類B運行和使用HUD（平視顯示器）在跑道視程低至75米的起飛。

在投入運營階段，大興機場將進行六次綜合演練，覆蓋航站樓、飛行區、公共區和貨運區全部區域，包含了航空器流、人員流、行李流、交通流、貨運流、物料流、信息流、數據流全流程，分為日間、夜間演練。綜合演練科目共計787個項目，航班量達500班次，計畫模擬旅客5萬1984人次，模擬行李3萬5270件次。

報導指出，大興機場運行中心將於7月初完成人員的正式入駐，7月中旬完成設備設施及系統聯調聯試、崗位實操考核及單專項演練，並開始24小時值班。

此外，航站樓內外數萬盞燈日前齊點亮，進行燈光調試，因為航站樓屋頂是曲面的，因此每盞燈的高度、方向都不同，調試過程格外不易。

機場北京

相關新聞

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09

「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

兩岸微流行／「你我當年」 修復舊照

2019-07-01 00:35

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22

酬勞糾紛… 青島地鐵施工方自曝偷工減料

2019-06-29 13:19

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

2019-06-29 11:00

深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01

新北江蘇體育交流 奧運金牌來了

2019-06-29 00:33

香江風情／香港七一 敏感升旗

2019-06-29 00:28

陸首家「小龍蝦學院」學生畢業 底薪最高54K超搶手

2019-06-28 20:14

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

譚詠麟、鍾鎮濤公開挺港警 粉絲失望砸爛珍藏唱片洩憤

2019-07-01 11:49

港七一再爆衝突 警用胡椒噴霧驅散示威者

2019-07-01 09:03

第三起？港女七一遊行前墜樓

2019-06-30 23:20

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

上街了！民陣七一遊行 市民從維園起步

2019-07-01 15:34

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

七一遊行前衝突再起！示威者鐵籠車撞爆立法會玻璃門

2019-07-01 14:06

反擊美日 解放軍在南海演習5天

2019-07-01 00:23

決戰七一？港府急拉維安警報 7月1日升旗不設觀禮區

2019-06-30 17:27

香港警方稱示威者「暴徒」 傳已備武力防衝撞

2019-07-01 15:50

中國在南沙軍演 劃設2.2萬平方公里禁航區

2019-06-30 18:30

人民幣匯率上演大反攻：離岸一度升破6.82

2019-07-01 12:19

香港反送中 青年政總外與警對峙

2019-07-01 09:27

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

面對中國資訊戰 學者：制度與生活方式的競爭

2019-06-30 20:09

港警對付反送中民眾 紐時檢視畫面指行為過當

2019-07-01 08:47

港警反控示威者投不明液體 13警員受傷送醫

2019-07-01 11:58

民陣七一遊行存變數 大批香港市民聚集維園

2019-07-01 14:43

陸製造業景氣 連兩月萎縮

2019-06-30 23:22

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

香港立法會玻璃門遭撞破 示威者與警方僵持

2019-07-01 15:55

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

港七一大遊行 民陣發公開信促林鄭撤回修例

2019-07-01 00:04

香港反送中再上街頭 柯文哲隔海喊「加油」

2019-07-01 11:08

建制派撐警集會 與示威者衝突

2019-07-01 00:08

香港七一升旗結束 示威者仍未散

2019-07-01 09:46

身掛「勿需讓座」LED胸牌 76歲老人：現在年輕人也不容易

2019-07-01 16:11

逃犯條例／挺警集會後散落滿地標語垃圾 兩陣營各有人自發收拾殘局

2019-07-01 12:51

七一遊行前夕 英外相：密切關注香港反送中抗爭

2019-06-30 22:51

香港撐警集會 梁家輝、譚詠麟現身表態

2019-07-01 12:05

民陣七一遊行改終點 避立法會衝突區

2019-07-01 15:09

中非經博會閉幕 簽208億美元大單

2019-07-01 02:10

軍事強硬…衝著美日來！ 解放軍南海演習5天

2019-07-01 13:35

柯文哲：見不見國台辦主任劉結一 都會被批

2019-07-01 11:38

中共黨員破9千萬 80後逾三分之一

2019-07-01 00:28

反送中第3起墜樓 港女：七一我去不了

2019-07-01 14:33

反送中聲浪下 林鄭承諾施政更開放包容

2019-07-01 09:19

影／2歲娃「客串校長」 畢業典禮握遍30多個畢業生的手

2019-07-01 16:07

香港七一回歸22週年 示威者試圖阻止升旗儀式

2019-07-01 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top