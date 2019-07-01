上海雙城論壇和劉結一會面？柯Ｐ：已請秘書處弄清楚

2019-07-01 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北、上海雙城論壇將於4日在上海登場，台北市長柯文哲3日將率團前往上海展開為期3天的行程，不過外界最關注是否會和大陸國台辦主任劉結一會面。

對此，柯文哲表示，北市府秘書處目前還在處理，他們今天還會和對方作業，把一切都講清楚。

媒體追問，所以這代表有安排？柯文哲說，這不是安排，就是大家講清楚，盡我們的力量，把時間、地點、每個行程都弄清楚，好像最後一天，也就是第三天下午的行程還沒有寫出來，所以請秘書處還是和對方弄清楚。

至於這是否意味第三天下午會和劉結一會面？柯文哲說，沒有啦，見不見也不是我們決定的，還是把行程先排出來再說。

不過和劉結一會面，會不會擔心被抹紅？柯文哲說，不見也會批，見也會批，反正一定會被批的啊。

柯文哲強調，除非你不講話，一講話每個人都要解讀，但是解讀是別人的事情，所以就把握住中心思想，也就是台灣的整體利益，人民最大福祉，就是依照我們想的、期望去做，剩下給社會去評斷，沒有辦法。

至於雙城論壇是否會成為評估參選的最後關鍵？柯文哲說，雙城論壇如果是城市交流、民間交流、經貿往來，基本上也沒有什麼敗的可能，所以就是面對問題解決問題，解決我們每天遇到的一些問。