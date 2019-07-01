親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

上海雙城論壇和劉結一會面？柯Ｐ：已請秘書處弄清楚

2019-07-01 11:37聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北、上海雙城論壇將於4日在上海登場，台北市長柯文哲3日將率團前往上海展開為期3天的行程，不過外界最關注是否會和大陸國台辦主任劉結一會面。

對此，柯文哲表示，北市府秘書處目前還在處理，他們今天還會和對方作業，把一切都講清楚。

媒體追問，所以這代表有安排？柯文哲說，這不是安排，就是大家講清楚，盡我們的力量，把時間、地點、每個行程都弄清楚，好像最後一天，也就是第三天下午的行程還沒有寫出來，所以請秘書處還是和對方弄清楚。

至於這是否意味第三天下午會和劉結一會面？柯文哲說，沒有啦，見不見也不是我們決定的，還是把行程先排出來再說。

不過和劉結一會面，會不會擔心被抹紅？柯文哲說，不見也會批，見也會批，反正一定會被批的啊。

柯文哲強調，除非你不講話，一講話每個人都要解讀，但是解讀是別人的事情，所以就把握住中心思想，也就是台灣的整體利益，人民最大福祉，就是依照我們想的、期望去做，剩下給社會去評斷，沒有辦法。

至於雙城論壇是否會成為評估參選的最後關鍵？柯文哲說，雙城論壇如果是城市交流、民間交流、經貿往來，基本上也沒有什麼敗的可能，所以就是面對問題解決問題，解決我們每天遇到的一些問。

柯文哲雙城論壇劉結一

相關新聞

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

譚詠麟、鍾鎮濤公開挺港警 粉絲失望砸爛珍藏唱片洩憤

2019-07-01 11:49

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09

「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

兩岸微流行／「你我當年」 修復舊照

2019-07-01 00:35

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22

酬勞糾紛… 青島地鐵施工方自曝偷工減料

2019-06-29 13:19

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

2019-06-29 11:00

深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01

新北江蘇體育交流 奧運金牌來了

2019-06-29 00:33

香江風情／香港七一 敏感升旗

2019-06-29 00:28

陸首家「小龍蝦學院」學生畢業 底薪最高54K超搶手

2019-06-28 20:14

又是街頭隨機打人！溫州14歲少女遭狂搧耳光致鼓膜穿孔

2019-06-28 14:30
看更多

熱門文章

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

港七一再爆衝突 警用胡椒噴霧驅散示威者

2019-07-01 09:03

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

第三起？港女七一遊行前墜樓

2019-06-30 23:20

港建制派議員 籲林鄭月娥重啟政改贖罪

2019-06-30 15:16

老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

決戰七一？港府急拉維安警報 7月1日升旗不設觀禮區

2019-06-30 17:27

中國在南沙軍演 劃設2.2萬平方公里禁航區

2019-06-30 18:30

只聽過敦煌？中國最偉大壁畫在北京 本地人多不知

2019-07-01 11:00

反擊美日 解放軍在南海演習5天

2019-07-01 00:23

陸公布新版外資准入負面清單 7大行業放寬

2019-06-30 15:49

非洲豬瘟肆虐 中國母豬死亡量恐達官方說法兩倍

2019-06-30 20:23

北京大興機場完工 9月底前營運

2019-06-30 23:27

面對中國資訊戰 學者：制度與生活方式的競爭

2019-06-30 20:09

香港反送中 青年政總外與警對峙

2019-07-01 09:27

陸製造業景氣 連兩月萎縮

2019-06-30 23:22

譚詠麟、鍾鎮濤公開挺港警 粉絲失望砸爛珍藏唱片洩憤

2019-07-01 11:49

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

港七一大遊行 民陣發公開信促林鄭撤回修例

2019-07-01 00:04

港警對付反送中民眾 紐時檢視畫面指行為過當

2019-07-01 08:47

梅汕鐵路 全線鋪軌完成

2019-07-01 02:10

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36

建制派撐警集會 與示威者衝突

2019-07-01 00:08

大陸6月官方製造業PMI49.4 與上月持平

2019-06-30 15:56

七一遊行前夕 英外相：密切關注香港反送中抗爭

2019-06-30 22:51

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

中非經博會閉幕 簽208億美元大單

2019-07-01 02:10

反送中聲浪下 林鄭承諾施政更開放包容

2019-07-01 09:19

香港七一升旗結束 示威者仍未散

2019-07-01 09:46

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19

香港七一回歸22週年 示威者試圖阻止升旗儀式

2019-07-01 08:46

大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09

北京瞭望／中美戰未央 開放笑東風

2019-06-30 23:21

香港反送中再上街頭 柯文哲隔海喊「加油」

2019-07-01 11:08

中共黨員破9千萬 80後逾三分之一

2019-07-01 00:28

陸開放外資 三大政策加碼

2019-06-30 23:21

懷柔科學城 2大科技建設啟動

2019-07-01 02:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top