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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36聯合報 記者羅印冲╱即時報導

內蒙古阿爾山發生3車相撞車禍，造成6人死亡，30多人受傷。

據星島網報導，事發在昨日下午4時多，現場是內蒙古阿爾山市白狼鎮附近，一輛旅遊巴士與兩輛貨車相撞後起火，造成6人死亡，及30多人受傷。

傷者被送往阿爾山市醫院治療，大部分都是骨折或燒傷，有數人傷勢嚴重。

有關部門正調查意外原因。

內蒙阿爾山3車相撞起火。取自星島網
內蒙阿爾山3車相撞起火。取自星島網
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內蒙古巴士車禍

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