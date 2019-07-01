內蒙阿爾山3車相撞起火 6死逾30傷

2019-07-01 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



內蒙古阿爾山發生3車相撞車禍，造成6人死亡，30多人受傷。

據星島網報導，事發在昨日下午4時多，現場是內蒙古阿爾山市白狼鎮附近，一輛旅遊巴士與兩輛貨車相撞後起火，造成6人死亡，及30多人受傷。

傷者被送往阿爾山市醫院治療，大部分都是骨折或燒傷，有數人傷勢嚴重。