「實景三維」 不出門也能看地

2019-07-01 02:09 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



大陸首款土地流轉線上「實景三維」平台，在成都農交所德陽所交易大廳上線。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 近日，大陸首款土地流轉線上「實景三維」平台，在四川省成都農交所德陽所交易大廳上線。今後，市民足不出戶便可通過手機、平板或電腦，3D、立體地俯瞰地塊情況，大大降低實地看地成本，高效掌握流轉土地及周邊環境「全貌」。

「實景三維」平台上線當天，平台首批攜100塊成都、德陽兩地的地塊上線提供服務。民眾如何坐在沙發上「動動手指就能看地」呢？以其中的「綿竹沿山旅遊線680平方米閒置農房出租」為例，從地圖選址看區位、VR全景看全貌、3D模型看實景、高清影像看細節，盡可能讓使用者掌握目標地塊的資訊，提供了一整套完整的表達系統。

據介紹，由於農村大多交通不便、資訊不暢，傳統的土地流轉模式，使用者必須親臨現場，「看地難、看地貴、看地遠」，非常耗時耗力，導致選擇有限、過程艱難、後期風險高。「實景三維」平台有效地解決了資訊不對稱問題，大大提升了看地效率，讓農村土地與專案的結合在更大範圍內得到優化。

土地流轉是指土地使用權流轉，擁有土地承包經營權的農戶通過轉包、轉讓、入股、合作、租賃、互換等方式，將土地經營權（使用權）轉讓給其他農戶或經濟組織，發展農業規模經營。「實景三維」平台的上線，對推動農村土地流轉將起到積極的促進作用。