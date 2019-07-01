大足石刻臥佛 將受全面「治療」

2019-07-01 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



作為世界最大的石雕半身臥佛，大足石刻臥佛將接受最全面的一次保護性「治療」。29日，針對臥佛的中國重大文物保護項目大足石刻寶頂山臥佛、小佛灣造像保護修繕工程在世界遺產重慶大足石刻正式啟動。

新華社報導，大足石刻臥佛又名釋迦牟尼涅槃圖，橫臥於大足寶頂山大佛灣東岩，長達31公尺，為半身像，開鑿於南宋年間，距今已超過700年。

在自然應力和人為因素等影響下，石刻造像病害纏身。經前期調研和反覆論證，該保護修繕工程被列為川渝石窟保護示範試點項目之一，於2016年5月獲大陸國家文物局批覆立項。

該項目是繼大足石刻千手觀音造像搶救性保護工程之後的又一重大文物保護項目。項目不僅實施保護工程，還將從學術研究、應用技術研究、保護工程實施、新技術應用、保護與展示創新及人才隊伍建設培養等方面開展試點。

工程主要內容為大足石刻寶頂山臥佛、小佛灣文物本體的精細測繪、病害調查評估和研究、各病害的專項治理、本體保護修繕，以及必要的環境整治和技術監測。工程分為前期勘察研究和本體保護修繕兩個階段。

目前，歷時三年時間，項目前期勘察研究工作業已完成，在此基礎上編制完成了本體保護修復第一階段總體技術方案，並報大陸國家文物局獲得批准，已具備開工條件。

工程實施階段將由中國文化遺產研究院、敦煌研究院作為主體單位，堅持保持現狀、最小干預的原則，注重保持大足石刻寶頂山臥佛、小佛灣造像的原有歷史風貌，延續文物本體及承載的突出普遍價值。

大足石刻位於重慶市大足區境內，始建於初唐，至兩宋達到鼎盛。其5萬餘尊石窟造像代表了公元9世紀至13世紀世界石窟藝術的最高水平。1999年，大足石刻被列入「世界遺產名錄」。