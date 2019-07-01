粵港跨境直升機 成功首航

2019-07-01 02:09 聯合報 中新社



深圳市東部通用航空有限公司運營的一架空中客車H135直升機，28日由深圳寶安機場起飛，並於15分鐘後成功降落在香港信德直升機場，標誌著大陸首條直飛香港的跨境直升機航線成功首航。