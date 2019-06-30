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調查：香港學生視學業為主要壓力 情緒較易受困擾

2019-06-30 22:19香港01 記者黃偉倫／報導

香港學生學業繁重，承受不少壓力。有組織早前展開一項調查，了解香港、日本、菲律賓三...
香港學生學業繁重，承受不少壓力。有組織早前展開一項調查，了解香港、日本、菲律賓三地學生的壓力問題，結果發現，香港為三地中，最多學生因壓力或煩惱而受到情緒困擾，近九成半學生有相關問題。另外，有14.2%香港學生稱有極大情緒困擾，同樣為三地之首。 示意圖／ingimage
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香港學生學業繁重，承受不少壓力。有組織早前展開一項調查，了解香港、日本、菲律賓三地學生的壓力問題，結果發現，香港為三地中，最多學生因壓力或煩惱而受到情緒困擾，近九成半學生有相關問題。另外，有14.2%香港學生稱有極大情緒困擾，同樣為三地之首。

調查又發現，三地學生同樣主要視學業為壓力來源，但成績並非欠佳，自評屬於中游。

騰龍青年商會及香港騰龍扶輪社今年於香港、菲律賓及日本三地，以實體問卷了解中學生的壓力問題，一共獲得1,526名學生回應，其中香港佔918人、菲律賓323人，日本285人。

是次活動籌委會主席胡瀚傑表示，七成受訪者為初中生，其餘為高中生。至於為何揀選日、菲作比較，他表示前者的中學生同樣受大量壓力，更有自殺問題；後者則想了解不同經濟體中的學生壓力。

日本學生不滿成績比率最高

調查發現，三地學生同樣視學業為煩惱的最大來源，其中香港佔的比例最多，42.3%受訪學生表達有此問題；菲律賓為29.95%；日本則為24.5%。調查亦發現，港、菲、日學生主要都自評成績屬中遊，希望能進步；值得注意是，日本有52.9%受訪學生表示不滿意成績，佔比重最高。

調查又了解三地學生會否因壓力或煩惱而受到情緒困擾，當中94.4%的港生受不同程度的情緒困擾，為三地最高，日、菲分別為90.5%及85.2%。在表示感到極大困擾方面，香港同樣居首，有14.2%；日、菲則為5.3%及11.5%。

胡瀚傑表示，雖尚未詳情分析為何最多香港學生感困擾，但認為問題頗嚴重，估計與社會氛圍有關，例如存着｢贏在起跑線｣等思維，令社會競爭大，增添學生壓力。

精英主義或令學生感壓力

樂融整合心理治療中心輔導心理學家方婷則表示，香港奉行精英主義，學生即使成績在中游，都仍有不少壓力，希望有更好成績。她續指，部分學生或會因而默不作聲留在房間，又或會咬手指，建議他們多做運動紓緩壓力。

胡瀚傑又指，調查結果亦顯示受訪學生覺得香港教學模式存有問題，例如填鴨式教育等，學生從中無法找到學習興趣。他表示，由於調查顯示，三地都有逾七、八成學生認為運動可紓緩壓力，建議家長與子女多做運動；同時增加對子女的同理心，紓緩學生壓力。

延伸閱讀：

【兒童心理學】壓力有害無益？專家指懂利用反能助子女成才

小學生抑鬱：95%自殺源於精神病　男女成因大不同

文章授權轉載自《香港01》

香港菲律賓

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