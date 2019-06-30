老虎堂幸福堂等13手搖飲店 涉無牌經營遭食環署檢控

2019-06-30 21:59 香港01 記者梁煥敏、胡綽琳、麥凱茵／報導



幸福堂太子分店，也曾被食環署檢控無牌經營，現持「暫准」牌照營業。（香港01記者梁鵬威／攝影） 分享 facebook 近一年來台式飲品店如雨後春筍在港開業，極速擴展。《香港01》抽查全港多間著名台式飲品店資料，發現不少並無於當眼處張貼由食環署發出的「食物製造廠」牌照，疑屬無牌經營。食環署證實，有13間台式飲品店在申請牌照期間偷步經營，署方去年至本周四（27日）曾檢控該批店舖申請人無牌經營或作出口頭警告；另葵涌廣場一間已領有出售飲料及切開生果許可證的店舖，被揭在店內無牌製造食物而遭檢控。

無牌經營的飲品店中，包括三間「老虎堂」、兩間「幸福堂」及三間「良辰吉時」。其中屯門「東喜茶」承認申請半年仍未取得牌照，另朗豪坊「cup of...」昨日（28日）突暫停營業，但店內仍燈火通明。

記者發現有53間飲品店不在持牌名單中

根據現行法例，只提供外賣食物的台式飲品店，需持有食環署發出的「食物製造廠」牌照，才可合法經營。持牌人須在持牌食物業處所的入口附近的顯眼處，展示署方所簽發的牌照。若店舖未獲正式牌照前，可憑食環署發出的暫准牌照營業，同樣需要張貼出來，顧客可看到到期日，一旦逾期而沒有新牌照，便屬無牌經營。

《香港01》記者本月初查看全港多區的台式飲品店，是否有於店舖當眼處張貼牌照，當中包括喜茶、東喜茶、天仁茗茶、春水堂、賞茶、幸福堂、老虎堂、良辰吉時、鹿角巷等品牌。

記者亦對照食環署網上持牌食物業處所名單，根據店舖地址，發現有53間不在名單之上，疑未領取牌照。

13間正申請相關牌照

《香港01》及後向食環署查詢該批台式飲品店是否無牌經營。食環署本周四（27日）回覆稱，除了當中13間仍正向署方申請相關牌照外，其他查詢的店舖均領有食物業牌照或許可證。名單中有灣仔、旺角及太子的老虎堂；旺角兩間幸福堂；銅鑼灣、荃灣及元朗的良辰吉時；尖沙咀的黑金堂；旺角的Cup of...；以及屯門東喜茶等。

食環署發言人表示，根據記錄，去年至本周四，曾向其中12間店舖的食物業牌照申請人，就無牌經營食物製造廠提出檢控；尖沙咀的黑金堂申請人則收到口頭警告。署方未有披露各店被檢控日期。

另外，位於葵芳葵涌廣場2樓的「茶理史」，只領有非瓶裝飲料許可證及受限制食物（切開生果）售賣許可證，但未領有食物製造廠牌照，惟食環署人員在本月24日巡查時，發現有人在店內製造食物，遂檢控無牌經營食物製造廠。

昨日所見，部分店舖憑「暫准」牌照經營，當中有的突貼出有關牌照資料，似是近期才獲發出。旺角T.O.P. 商場的「老虎堂」，原橙色「暫准」牌照已於5月1日到期，但昨日所見，店舖則貼出另一張黑白「暫准」牌照，未知是否食環署在記者查詢後才發出。

此外，記者昨日（28日）到「cup of…」旺角店了解，發現沒有營業，只貼出寫有「店鋪（舖）升級 暫停營業」告示。

屯門「東喜茶」：申請半年仍未獲批牌照

記者致電該13間台式飲品店了解牌照申請情況，負責人或店員均沒有正面回應事件。「老虎堂」灣仔店負責人表示，由於領牌問題一向交由中介公司處理，現時未清楚是否已獲得相關牌照，會向中介公司了解；銅鑼灣「良辰吉時」負責人曾小姐表示，會再與店舖的合夥人相討事件，才作回應。

屯門「東喜茶」負責人柯先生表示，食環署不止一次派職員到店內了解，提出需改善地方，但半年仍未得到相關牌照，他坦言「令經營感到困擾」。

根據《食物業規例》，如經營涉及配製食物出售供人在食物業處所以外地方進食的食物業（外賣），須申領食物製造廠牌照，因此這些台式飲品店需持有這個牌照。食環署發言人表示，自2018年至今年5月底，署方就無牌經營食物製造廠共提出1,487宗檢控。一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月，若持續違例經營，每天最高可被另加罰款900元。

署方表示，如市民懷疑有人無牌經營食物業，署方會派員調查及採取適當執法行動，如有足夠證據，會提出檢控。署方呼籲市民應光顧持牌食物業處所。

食環署曾檢控13間台式飲品店在申請牌照期間無牌經營。（《香港01》製圖） 分享 facebook

旺角T.O.P.商場的「老虎堂」，是其中一間曾被檢控無牌經營的飲品店，現獲「暫准」牌照。（香港01記者梁鵬威／攝影） 分享 facebook

旺角T.O.P.商場的「老虎堂」，原「暫准」牌照限期只至今年5月1 日。（香港01記者梁鵬威／攝影） 分享 facebook

位於旺角朗豪坊內的「Cup of...」昨日暫停營業，但店內仍燈火通明。（香港01記者梁鵬威／攝影） 分享 facebook

位於旺角登打士街的「幸福堂」，也是其中一間被來控的台式茶食店。（香港01記者梁鵬威／攝影） 分享 facebook

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