貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



廣東省佛山市順德區一小區內兩隻狗日前發生撕咬，黃金獵犬將貴賓犬咬死，貴賓犬主人憤而用木棍、扳手、雨傘等三種工具打死黃金獵犬，此事在網上引發極大關注。順德警方29日凌晨通報稱，打死黃金獵犬的何姓男子已被刑事拘留。

初步處理結果出來後，網上有不同聲音，有網友認為，「打死一隻狗就被刑拘，是不是處理太重了？」甚至有人為何男叫冤。但也有人建議：「直接起訴判刑，告到他破產」。王姓黃金獵犬主人則稱，養狗7年，成本超過人民幣30萬元（約4 .4萬美元）。

新京報報導，王男稱，當時他父親正牽著黃金獵犬梳毛，看見一隻沒有牽繩的貴賓犬出現，便提醒對方把小狗抱一下，避免兩狗打架，然後小狗就衝了過來發生打鬥。貴賓犬主人何女士則稱，當時他弟弟帶著小狗從車庫出來，雙方都沒牽繩，是黃金獵犬撲過來咬住小狗脖子。

而疑似涉案者的電話號碼等信息在網上多次流傳，該電話號碼其實是黃金獵犬主朋友的號碼，她因此遭電話恐嚇，僅28日晚開機時就收到2000餘條辱罵短信。

另據紅星新聞報導，廣東君政律師事務所律師徐洪輝認為，何男打死黃金獵犬，肯定不對，但事出有因，因黃金獵犬咬死他家的貴賓犬，儘管反對以暴制暴，但黃金獵犬方面也存在一定的過錯。

何男的行為是否嚴重到需要刑事拘留？徐洪輝說，一般就是採取罰款或拘留等行政處罰，畢竟對方也有過錯。但如果狗的價值在5000元以上，就可以刑事拘留了，但這需要鑑定。

據報導，王男表示，他的黃金獵犬購買時是2萬元，且養了7年，「平時用的都是進口的牛奶，最好的狗糧，還讓牠參加各種培訓和比賽，總開支超30萬元。」王男說，他今年33歲，還沒結婚，主要精力都在這「孩子」（黃金獵犬）身上。

「我甚至為了孩子（黃金獵犬）特意換了輛後邊空間較大的奔馳。」王先生說，現在「孩子」不在了，他希望社會空間變得文明些，而不是以暴制暴。

「佛山發布」微信公眾號29日發布消息稱，刑拘是因何男涉嫌「故意損壞財物罪」。

不過，律師羅金壽認為，在狗的價格沒有第三方認定前就對何男刑拘，有點操之過急。 黃金獵犬被打死。圖／視頻截圖 分享 facebook

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