親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17世界日報 中國新聞組╱北京30日電

廣東省佛山市順德區一小區內兩隻狗日前發生撕咬，黃金獵犬將貴賓犬咬死，貴賓犬主人憤而用木棍、扳手、雨傘等三種工具打死黃金獵犬，此事在網上引發極大關注。順德警方29日凌晨通報稱，打死黃金獵犬的何姓男子已被刑事拘留。

初步處理結果出來後，網上有不同聲音，有網友認為，「打死一隻狗就被刑拘，是不是處理太重了？」甚至有人為何男叫冤。但也有人建議：「直接起訴判刑，告到他破產」。王姓黃金獵犬主人則稱，養狗7年，成本超過人民幣30萬元（約4 .4萬美元）。

新京報報導，王男稱，當時他父親正牽著黃金獵犬梳毛，看見一隻沒有牽繩的貴賓犬出現，便提醒對方把小狗抱一下，避免兩狗打架，然後小狗就衝了過來發生打鬥。貴賓犬主人何女士則稱，當時他弟弟帶著小狗從車庫出來，雙方都沒牽繩，是黃金獵犬撲過來咬住小狗脖子。

而疑似涉案者的電話號碼等信息在網上多次流傳，該電話號碼其實是黃金獵犬主朋友的號碼，她因此遭電話恐嚇，僅28日晚開機時就收到2000餘條辱罵短信。

另據紅星新聞報導，廣東君政律師事務所律師徐洪輝認為，何男打死黃金獵犬，肯定不對，但事出有因，因黃金獵犬咬死他家的貴賓犬，儘管反對以暴制暴，但黃金獵犬方面也存在一定的過錯。

何男的行為是否嚴重到需要刑事拘留？徐洪輝說，一般就是採取罰款或拘留等行政處罰，畢竟對方也有過錯。但如果狗的價值在5000元以上，就可以刑事拘留了，但這需要鑑定。

據報導，王男表示，他的黃金獵犬購買時是2萬元，且養了7年，「平時用的都是進口的牛奶，最好的狗糧，還讓牠參加各種培訓和比賽，總開支超30萬元。」王男說，他今年33歲，還沒結婚，主要精力都在這「孩子」（黃金獵犬）身上。

「我甚至為了孩子（黃金獵犬）特意換了輛後邊空間較大的奔馳。」王先生說，現在「孩子」不在了，他希望社會空間變得文明些，而不是以暴制暴。

「佛山發布」微信公眾號29日發布消息稱，刑拘是因何男涉嫌「故意損壞財物罪」。

不過，律師羅金壽認為，在狗的價格沒有第三方認定前就對何男刑拘，有點操之過急。

黃金獵犬被打死。圖／視頻截圖
黃金獵犬被打死。圖／視頻截圖
分享

黃金獵犬被打死。圖／視頻截圖
黃金獵犬被打死。圖／視頻截圖
分享

王姓男子和黃金獵犬生前合影。圖／紅星新聞 高淑芬
王姓男子和黃金獵犬生前合影。圖／紅星新聞 高淑芬
分享

公眾號微信北京

相關新聞

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22

酬勞糾紛… 青島地鐵施工方自曝偷工減料

2019-06-29 13:19

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

2019-06-29 11:00

深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01

新北江蘇體育交流 奧運金牌來了

2019-06-29 00:33

香江風情／香港七一 敏感升旗

2019-06-29 00:28

陸首家「小龍蝦學院」學生畢業 底薪最高54K超搶手

2019-06-28 20:14

又是街頭隨機打人！溫州14歲少女遭狂搧耳光致鼓膜穿孔

2019-06-28 14:30

考得上的不用問 考不上的不敢問…清華北大高招會好孤獨

2019-06-28 14:28

京滬高鐵大誤點 8小時上不了車 原來是為了這緣故…

2019-06-28 14:26

陝北「最牛記者」白延林受審 當庭全盤否認

2019-06-28 12:08

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府下一個鎖定目標？

2019-06-28 10:49

5G爭霸未落幕…陸超級電腦模擬核爆？老美心驚狠打壓

2019-06-28 09:00

貴州古茶樹 申報農業文化遺產

2019-06-28 02:04

廣東兩岸鄉村發展試驗區 揭牌

2019-06-28 02:04

戲曲百戲 昆山38天演112劇種

2019-06-28 02:04

上海禾新 開創「聯新遠端門診」

2019-06-28 02:04

滬通長江大橋 2主塔建成

2019-06-28 02:03

昆山戲曲百戲盛典 7月上秀

2019-06-28 01:56

鐵管戳胸、菸頭燙手 1歲女童被摔死

2019-06-27 19:16

京滬高鐵大延誤 天津南站附近高鐵橋下大火

2019-06-27 18:48
看更多

熱門文章

香港「反送中」女生 留字墜樓亡

2019-06-29 20:53

家樂福在陸退場…是看衰貿戰？還是沒跟好這潮流？

2019-06-30 10:00

陸資來台的迷思／在台陸幹靠一張紙過活

2019-06-30 00:33

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

寫下反送中 21歲女大生墜樓亡

2019-06-29 23:26

香港七一遊行主題確定 撤回「逃犯條例」

2019-06-29 20:43

嚴防七一衝擊 港府重兵警戒「5000警囤駐布防」

2019-06-30 09:35

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

香港反送中 赴大阪Ｇ20峰會發聲

2019-06-29 20:57

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

A股股民 上半年人均賺30萬

2019-06-29 23:18

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

香港七一遊行明登場 民陣訴求「撤回惡法、林鄭下台」

2019-06-30 11:50

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

為確保七一升旗典禮安全 港府提前封會封路

2019-06-29 20:18

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

陸資來台的迷思／政府談兩岸交流 單方釋善意 沒法交朋友

2019-06-30 00:36

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

習近平特赦9類刑犯稱體現人道 政治犯不在內

2019-06-29 21:39

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中國布局國際組織 現有6人掌要職

2019-06-29 16:40

陸資來台的迷思／香港學者：閘門開不開 台灣兩難

2019-06-30 00:33

陸公布新版外資准入負面清單 7大行業放寬

2019-06-30 15:49

陸資來台的迷思／大陸駐台：抗貿易戰 採加法策略

2019-06-30 00:34

港建制派議員 籲林鄭月娥重啟政改贖罪

2019-06-30 15:16

中美重啟貿易談判 港府：有助消除負面影響

2019-06-29 21:40

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

上海汽車自燃事故 特斯拉稱電池故障導致

2019-06-29 18:49

大陸公布PMI 估微升至49.5

2019-06-29 23:57

大陸十大券商：A股下半年迎轉機行情

2019-06-29 23:02

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

香港七一遊行 民陣：人數不會比前兩次少

2019-06-30 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top