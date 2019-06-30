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「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10世界日報 中國新聞組／杭州30日電

女友月薪25K不滿意，男子提分手並表示：人生太消極了。圖／ingimage
女友月薪25K不滿意，男子提分手並表示：人生太消極了。圖／ingimage
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放假不出門、約會都說「隨便」，工資只有5000元（約台幣25000元）卻不想兼職多賺點錢，最近，重慶26歲的趙柯和女友陷入冷戰，他實在不懂女友總是一副看破紅塵的佛系樣子，事事都不上心，因此，他想跟女友提分手。

錢江晚報報導，今年26歲的趙柯目前在重慶渝北幸福廣場附近一家國企上班，他和女友是大學同學，兩人同歲，交往了兩年多了，交往這兩年裡，趙柯就從來沒有跟女友離開過主城區，原因是女友太宅。

女友除了上班外，任何交際能推就推，朋友親戚約他們去旅行，去周邊踏青，女友都覺得太麻煩，只想宅在家裡睡覺追劇。有時候趙柯年假想去外地旅行，女友也一本正經地讓他自己去不要煩她。

更讓他覺得鬱悶的是，兩人在一起兩年了，出門約會女友說得最多的就是「隨便嘛」。無論趙柯提議任何美食、好玩的地方，女友都一副不耐煩隨你意的樣子。

報導指出，趙柯女友都是普通的工薪階層，兩人一個月工資都是5000多元（約台幣25000元），都不是出身富貴家庭。趙柯不理解，明明該奮鬥的年紀，他實在不懂女友為何感覺像步入老年一樣，「她生活得態度實在是太消極了，我跟她在一起，也會覺得人生挺消極的」。

而對於男友的說法，女友楊麗卻表示不能接受。她認為自己的性格就是這樣，不想賺大錢，也不想賺功名，只想每天把本職工作做完就玩，輕輕鬆鬆過就行了。她覺得男友老想賺錢、賺很多錢。這對她來說，也有些不可理解。

對此，重慶師大心理學教授周小燕認為，趙柯和女友最大的矛盾在於兩人的人生追求不同。趙柯渴望充滿激情奮鬥的青春，而女友卻喜歡追求歲月靜好。長期相處，難免會產生分歧矛盾，這時需要相互理解尊重。如果趙柯和女友都無法認同對方的人生價值觀，分手對於他們來說未嘗不是一件好事。

冷戰

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