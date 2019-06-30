他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15 世界日報 中國新聞組／杭州30日電



女子給小她10歲的男友買2套房9輛車，所有收入都歸他管，一說理由眾人驚呆。圖／微博 分享 facebook 「你碰上髒東西了，大神說驅邪的方法就你是的車、房必須過戶給我…」如此荒謬的理由，重慶的翁姓女子卻深信不疑，5年內為小10歲男友胡姓男子買了2套房、9輛車，還有大量珠寶玉器，價值人民幣170餘萬(約24萬美元)。直到接到陌生女子來電才發現，眼前這個要共度一輩子的男人，早就有家室了。

浙江之聲報導，30多歲的翁女在2009年一次社交活動中認識20出頭的胡男。在她眼中胡男年輕有為，兩人不久就同居。但同居後，翁女經常在半夜聽到敲床板的聲音，胡男開始出現胡言亂語的詭異變化，讓翁女精神狀態變得極差，整天疑神疑鬼。

這時，胡男告訴她，自己會神通法術，還有一個大神朋友。他說翁女最近遇到的各種恐怖的事，是有一些看不到的東西在追債恐嚇她。「不擺平，會給你和你的家人帶來災難」。

「你命中不能有房有車，只能寫在我名下」，為了讓翁女心甘情願買東西，胡男聲稱這些東西都是讓大神「辦事」時用的。翁女對此深信不疑。

從2010年到2015年，胡男要求的東西價值越來越高，聲稱「髒東西的勢力越來越大，必須買房、買車來渡劫」。翁女先後以置換的方式為胡男買過2套房、9輛車，均登記在胡男名下。

2015年年中，翁女在出差時接到一個陌生女人的電話，對方告訴她，胡男是她的老公。翁女果斷跟胡男分手後，給「大神」的錢財也要不回來。一直拖到2018年，翁女終於恍然大悟向公安報案。

江北檢察院受理該案後，承辦檢察官問翁女為何如此信任胡男時，她懊惱地說：「他平時對我很好的，我也想跟他過一輩子，他說什麼我就都相信了。」

報導指出，胡男透過杜撰鬼神之說，5年內共騙得房子、汽車、奢侈品、金銀玉器等，共計價值人民幣170餘萬元。近日，該案作出判決，胡男因犯詐騙罪被判處有期徒刑5年6個月。