親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

他裝神弄鬼 女友竟信還奉上2房9車

2019-06-30 15:15世界日報 中國新聞組／杭州30日電

女子給小她10歲的男友買2套房9輛車，所有收入都歸他管，一說理由眾人驚呆。圖／微...
女子給小她10歲的男友買2套房9輛車，所有收入都歸他管，一說理由眾人驚呆。圖／微博
分享
「你碰上髒東西了，大神說驅邪的方法就你是的車、房必須過戶給我…」如此荒謬的理由，重慶的翁姓女子卻深信不疑，5年內為小10歲男友胡姓男子買了2套房、9輛車，還有大量珠寶玉器，價值人民幣170餘萬(約24萬美元)。直到接到陌生女子來電才發現，眼前這個要共度一輩子的男人，早就有家室了。

浙江之聲報導，30多歲的翁女在2009年一次社交活動中認識20出頭的胡男。在她眼中胡男年輕有為，兩人不久就同居。但同居後，翁女經常在半夜聽到敲床板的聲音，胡男開始出現胡言亂語的詭異變化，讓翁女精神狀態變得極差，整天疑神疑鬼。

這時，胡男告訴她，自己會神通法術，還有一個大神朋友。他說翁女最近遇到的各種恐怖的事，是有一些看不到的東西在追債恐嚇她。「不擺平，會給你和你的家人帶來災難」。

「你命中不能有房有車，只能寫在我名下」，為了讓翁女心甘情願買東西，胡男聲稱這些東西都是讓大神「辦事」時用的。翁女對此深信不疑。

從2010年到2015年，胡男要求的東西價值越來越高，聲稱「髒東西的勢力越來越大，必須買房、買車來渡劫」。翁女先後以置換的方式為胡男買過2套房、9輛車，均登記在胡男名下。

2015年年中，翁女在出差時接到一個陌生女人的電話，對方告訴她，胡男是她的老公。翁女果斷跟胡男分手後，給「大神」的錢財也要不回來。一直拖到2018年，翁女終於恍然大悟向公安報案。

江北檢察院受理該案後，承辦檢察官問翁女為何如此信任胡男時，她懊惱地說：「他平時對我很好的，我也想跟他過一輩子，他說什麼我就都相信了。」

報導指出，胡男透過杜撰鬼神之說，5年內共騙得房子、汽車、奢侈品、金銀玉器等，共計價值人民幣170餘萬元。近日，該案作出判決，胡男因犯詐騙罪被判處有期徒刑5年6個月。

人民幣公安詐騙

相關新聞

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22

酬勞糾紛… 青島地鐵施工方自曝偷工減料

2019-06-29 13:19

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

2019-06-29 11:00

深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01

新北江蘇體育交流 奧運金牌來了

2019-06-29 00:33

香江風情／香港七一 敏感升旗

2019-06-29 00:28

陸首家「小龍蝦學院」學生畢業 底薪最高54K超搶手

2019-06-28 20:14

又是街頭隨機打人！溫州14歲少女遭狂搧耳光致鼓膜穿孔

2019-06-28 14:30

考得上的不用問 考不上的不敢問…清華北大高招會好孤獨

2019-06-28 14:28

京滬高鐵大誤點 8小時上不了車 原來是為了這緣故…

2019-06-28 14:26

陝北「最牛記者」白延林受審 當庭全盤否認

2019-06-28 12:08

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府下一個鎖定目標？

2019-06-28 10:49

5G爭霸未落幕…陸超級電腦模擬核爆？老美心驚狠打壓

2019-06-28 09:00

貴州古茶樹 申報農業文化遺產

2019-06-28 02:04

廣東兩岸鄉村發展試驗區 揭牌

2019-06-28 02:04

戲曲百戲 昆山38天演112劇種

2019-06-28 02:04

上海禾新 開創「聯新遠端門診」

2019-06-28 02:04

滬通長江大橋 2主塔建成

2019-06-28 02:03

昆山戲曲百戲盛典 7月上秀

2019-06-28 01:56

鐵管戳胸、菸頭燙手 1歲女童被摔死

2019-06-27 19:16

京滬高鐵大延誤 天津南站附近高鐵橋下大火

2019-06-27 18:48
看更多

熱門文章

香港「反送中」女生 留字墜樓亡

2019-06-29 20:53

家樂福在陸退場…是看衰貿戰？還是沒跟好這潮流？

2019-06-30 10:00

陸資來台的迷思／在台陸幹靠一張紙過活

2019-06-30 00:33

不喝青島啤酒只喝台啤 銅鑼灣書店林榮基：回港？不了

2019-06-30 09:58

上海巡禮／「美國陷阱」大賣 美中關係回不去了…

2019-06-29 23:20

寫下反送中 21歲女大生墜樓亡

2019-06-29 23:26

香港七一遊行主題確定 撤回「逃犯條例」

2019-06-29 20:43

嚴防七一衝擊 港府重兵警戒「5000警囤駐布防」

2019-06-30 09:35

王毅談川習會：向國際社會發出積極訊號

2019-06-30 09:20

香港反送中 赴大阪Ｇ20峰會發聲

2019-06-29 20:57

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36

A股股民 上半年人均賺30萬

2019-06-29 23:18

環時：美多次出爾反爾 中方應保持清醒加強定力

2019-06-30 10:45

香港七一遊行明登場 民陣訴求「撤回惡法、林鄭下台」

2019-06-30 11:50

「佛系女友」好宅！月薪25K不打工 男友無奈想分手

2019-06-30 15:10

走進現代化 青海藏人有期待有掙扎

2019-06-30 10:30

為確保七一升旗典禮安全 港府提前封會封路

2019-06-29 20:18

豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52

貴賓犬被咬死 男主人棒殺黃金獵犬報仇

2019-06-30 15:17

丈夫討薪死在派出所…警：自己撞牆死的

2019-06-29 18:53

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55

青海平民家常菜 青稞攪團開鍋羊

2019-06-30 10:32

陸資來台的迷思／政府談兩岸交流 單方釋善意 沒法交朋友

2019-06-30 00:36

15歲少女墜樓砸路人 長沙1死1重傷

2019-06-29 18:54

中共黨員逾9千萬 大專以上學歷約占半數

2019-06-30 11:07

習近平特赦9類刑犯稱體現人道 政治犯不在內

2019-06-29 21:39

任正非：若沒有孟晚舟案 加拿大可能成華為科研中心

2019-06-30 15:06

中國布局國際組織 現有6人掌要職

2019-06-29 16:40

陸資來台的迷思／香港學者：閘門開不開 台灣兩難

2019-06-30 00:33

陸公布新版外資准入負面清單 7大行業放寬

2019-06-30 15:49

陸資來台的迷思／大陸駐台：抗貿易戰 採加法策略

2019-06-30 00:34

港建制派議員 籲林鄭月娥重啟政改贖罪

2019-06-30 15:16

中美重啟貿易談判 港府：有助消除負面影響

2019-06-29 21:40

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06

習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17

上海汽車自燃事故 特斯拉稱電池故障導致

2019-06-29 18:49

大陸公布PMI 估微升至49.5

2019-06-29 23:57

大陸十大券商：A股下半年迎轉機行情

2019-06-29 23:02

毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17

香港七一遊行 民陣：人數不會比前兩次少

2019-06-30 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top