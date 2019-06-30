毛澤東7次特赦 鄧小平、江澤民、胡錦濤為何從未實施?

2019-06-30 15:17 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



毛澤東曾實行7次特赦。圖／視覺中國 分享 facebook

習近平上台以來，曾於2015年實行特赦，他29日簽署特赦令，準備啟動第二次特赦。事實上，中共建政70年來，毛澤東時代也曾實行過七次特赦，鄧小平、江澤民、胡錦濤時代則從未實行特赦，與其所身處的時代背景有關。

多維新聞網報導，1954年憲法規定大赦和特赦。9月17日，朱德主持召開全國人大常委會會議並通過《關於特赦確實改惡從善的罪犯的決定》。當天，劉少奇發布《中華人民共和國主席特赦令》，宣布「對於確實改惡從善的蔣介石集團和偽滿洲國的戰爭罪犯、反革命罪犯和普通刑事罪犯，實行特赦。」這是中共建政後第一個特赦令。首次特赦，釋放反革命罪犯和刑事罪犯1萬2082名、戰犯33名，另有389名獲減刑。

報導稱，第一次特赦赦免對象除了戰犯，還包括普通刑事罪犯。

後來，中共分別於1960年、1961年、1963年、1964年、1966年和1975年相繼實施專門針對戰犯的六次特赦，共釋放戰犯556名，另有90名獲減刑。

值得注意的是，雖然第七次特赦之前制定的1975年憲法取消大赦和特赦，但仍進行特赦。 1978年憲法與1982年憲法（現行憲法）都恢復特赦，但在鄧小平、江澤民、胡錦濤時代，中共從未實施過特赦。

在鄧小平時代，中共進行撥亂反正，啟動改革開放，後來發生「六四」事件，鑑於國家未能「長治久安」，缺乏特赦的歷史條件。

而在江澤民和胡錦濤時代，一直有法律界人士呼籲特赦。但也有反對者認為，特赦的時機不成熟，輕啟會損害法律權威，造成人們對法律的懷疑，甚至給犯罪分子釋放「錯誤信號」，引起社會動盪。這也許是江澤民和胡錦濤時代遲遲未能啟動特赦的原因所在。